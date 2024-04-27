— Координационный совет Альянса предпринимателей «Парасат» предложил Нефтегазовому совету при Президенте РК предусмотреть вариант трехсторонней сделки между Правительством России, российскими нефтяными компаниями, уполномоченной нефтяной компанией Казахстана и иностранными предприятиями, разрабатывающими месторождения Тенгиз, Карачаганак, Кашаган о покупке долей за счет золотовалютных резервов Российской Федерации. Если говорить о сделке по нефтяным месторождениям, то отметим, что на сегодняшний день операторы трех месторождений «Карачаганақ Петролеум Оперейтинг Б.В.» и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» осваивают в рамках соглашений о разделе продукции, а компания «Тенгизшевройл» на основании соглашения о проекте. В вышеназванных соглашениях предусмотрен определенный срок предоставления гарантий для особых прав подрядчика на проведение нефтегазовых операций, — говорится в ответе.

В письме напоминается, что Правительство Казахстана дало иностранным инвесторам гарантии стабильности правил, указанных в таких соглашениях, приняло обязательство по их исполнению.

— Предоставление республиканских гарантий на сохранение стабильности условий соглашений об освоении недр оказало положительное влияние на инвестиционный климат в Казахстане, дало возможность привлечь в сырьевую отрасль страны значительные иностранные инвестиции. Что касается вопроса о покупке долей иностранных компаний по соглашению, то мы хотим сообщить, что согласно законодательству Республики Казахстан и условиям соглашения, у каждого из участников есть исключительные права на управление и использование своей доли. Также, есть права и обязанности, связанные с этой долей. Правительство как сторона — участник соглашения уважает этот порядок и не вмешивается во внутренние коммерческие решения других сторон, в том числе в договорные обязательства, связанные с обменом долями. Тем не менее, все действия, связанные с обменом долями в рамках соглашения, должны выполняться с полным соблюдением действующего законодательства Казахстана, собственных требований соглашения. Также это подразумевает получение необходимых разрешений и одобрений в соответствии с установленными процедурами, — говорится в ответе Министерства.