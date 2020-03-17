Будут ли привлекать зарубежных врачей в Алматы из-за коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Будут ли привлекать в Алматы квалифицированных медработников из других стран для лечения инфицированных коронавирусом, ответили в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении, отвечая на вопросы журналистов, сообщили, что не будут привлекать врачей из других стран.

«Из других стран, в том числе и из Китая, мы врачей не привлекали. У нас достаточно своих опытных специалистов», - ответили в ведомстве.

В управлении также добавили, что дневные стационары и поликлиники будут работать по плану с введением карантина в городе (с 19 марта) и нет никаких ограничений. Будет повышено внимание гражданам с температурой, лицам с ОРВИ, эпидемиологическому анемнезу.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут приниматься дополнительные меры по организации инфекционных коек. В настоящее время в городе Алматы развернуто достаточное количество провизорных и инфекционных коек. Плановая работа продолжается, дополнительно будет усилена работа по карантину и обзвону приезжих из зон риска по КВИ. Особенно важным становится своевременное нахождение контактных», - добавили в управлении.

Вместе с тем сообщается, что поликлиники будут работать в режиме усиленного санитарно-дезинфекционного режима, максимально в формате дистанционных услуг. Во всех медицинских организациях установлен карантин. На сегодня в мегаполисе среди медработников ни у кого коронавирус не обнаружен, они работают согласно инструкции.