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    14:00, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Будут ли повышаться цены на жилье по госпрограммам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли повышаться цены на жилье по государственным программам. На этот вопрос ответил директор центрального филиала АО «Отбасы банк» Жансултан Матаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках программы «Нұрлы жер» есть направление «Бакытты отбасы», на сегодня около 10 тысяч представителей социально-уязвимых слоев населения, в том числе многодетные матери, семьи, воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями, а также неполные семьи обеспечены 2% ипотечным займом. Цены на жилье по государственным программам утверждены, стабильны и изменению не подлежат», - сказал Жансултан Матаев, отвечая на вопросы журналистов.

    На брифинге было отмечено, что по итогам 2020 года в стране было сдано в эксплуатацию 15,3 млн. кв. метров или 140 тыс. жилищ. Это на 17% выше предыдущего периода (к 2019 году).

    Акиматами было сдано 28 тыс. квартир по фиксированным ценам или 20% от общего объема построенного жилья в стране.

    Через «Отбасы банк» населению было выдано 14,3 тыс. льготных займов на 145,7 млрд. тенге, включая социальные направления «Бакытты отбасы» и «5-10-20».

    В текущем году поставлена более амбициозная задача – это строительство 17 млн. кв. метров или 163 тыс. жилищ за счет всех источников.


    Теги:
    Жилье Строительство
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