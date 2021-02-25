Будут ли повышаться цены на жилье по госпрограммам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли повышаться цены на жилье по государственным программам. На этот вопрос ответил директор центрального филиала АО «Отбасы банк» Жансултан Матаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках программы «Нұрлы жер» есть направление «Бакытты отбасы», на сегодня около 10 тысяч представителей социально-уязвимых слоев населения, в том числе многодетные матери, семьи, воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями, а также неполные семьи обеспечены 2% ипотечным займом. Цены на жилье по государственным программам утверждены, стабильны и изменению не подлежат», - сказал Жансултан Матаев, отвечая на вопросы журналистов.

На брифинге было отмечено, что по итогам 2020 года в стране было сдано в эксплуатацию 15,3 млн. кв. метров или 140 тыс. жилищ. Это на 17% выше предыдущего периода (к 2019 году).

Акиматами было сдано 28 тыс. квартир по фиксированным ценам или 20% от общего объема построенного жилья в стране.

Через «Отбасы банк» населению было выдано 14,3 тыс. льготных займов на 145,7 млрд. тенге, включая социальные направления «Бакытты отбасы» и «5-10-20».

В текущем году поставлена более амбициозная задача – это строительство 17 млн. кв. метров или 163 тыс. жилищ за счет всех источников.