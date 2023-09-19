Цены на хлеб в Казахстане не планируют поднимать

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций ответил, стоит ли ожидать казахстанцам повышения цен на хлеб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным акиматов, на сегодня прогноз урожая зерновых культур порядка 16 миллионов тонн, также 3 миллиона переходящих прошлогодних остатков, итого 19 миллионов тонн. То есть, мы внутреннюю потребность обеспечим полностью. Экспортный потенциал немного снизится, но свои традиционные рынки мы сохраним. В целом, по цене - там много факторов влияют. Пока мы их не видим, но в случае чего, у нас есть стабилизационный фонд, есть субсидирование хлеба», - сказал Айдарбек Сапаров.



По словам министра, на сегодня в разных магазинах хлеб стоит от 92 тенге и выше.



«Хлеб подорожал, когда пшеница стоила 160 тысяч тенге. Но когда пшеница упала, хлеб не подешевел. Цена пшеницы составляет 105-110 тысяч тенге на рынке, это еще с высокой клейковиной. Поэтому цена хлеба пока до 160 тысяч тенге за тонну будет держаться. Здесь надо хлебокомбинатам тоже задать вопрос, почему не удешевили цену. Здесь наша комиссия должна дальше проводить работу», - добавил Айдарбек Сапаров.



Ранее в Правительстве сообщалось, что уборочная площадь текущего года зерновых и зернобобовых культур составляет 17,3 млн гектаров. По состоянию на сегодня всего по республике убрано 40% зерновых культур.



Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений министрам по уборочной кампании в этом году. Так, в помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, занимающимся производством зерна, будет выделен дополнительный объем дизельного топлива для сушки зерна.





