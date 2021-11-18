Будут ли отстранены от работы врачи за отказ от ревакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вопрос, будут ли отстранены медработники от работы в случае отказа от ревакцинации, ответила заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга РСК журналисты у спикера спросили: «Будут ли отстранены врачи от работы в случае отказа от ревакцинации?».

«Медики, которые не получили вакцину, которые не хотят ревакцинироваться по каким-то личным соображениям, не будут допускаться к работе с пациентами. Если у медиков нет четких мотивированных отказов, если нет медотводов, если они не переболели в течение трех месяцев, то они будут отстраняться от работы с пациентами», - ответила она.

Спикер отметила, что отстранение медиков от работы с пациентами - это более правильный выход.

«Или их определить на те участки, где они не будут соприкасаться с пациентами. Например, посадить их в отдел статистики… Данные медицинские работники к пациентам допускаться не будут. Возможно, они будут переведены на другие участки работы, где не будут соприкасаться с пациентами», - ответила Светлана Султангазиева.

По ее словам, после получения вакцины, в организме человека вырабатывается специфический иммунитет (он сохраняется надолго и бывает более устойчивым), а после того, как человек переболел - вырабатывается не специфический иммунитет (более слабый).