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Будут ли открываться кинотеатры в Алматы с 15 июня

12 Июня 2020 21:27
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Будут ли открываться кинотеатры в Алматы с 15 июня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин опроверг информацию о якобы открытии кинотеатров в городе с 15 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с распространяющейся в социальных сетях информацией о якобы открытии кинотеатров с 15 июня в городе Алматы, официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Ввиду неснижающейся динамики регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алматы, на данный момент вопрос возобновления работы кинотеатров на территории города Алматы не рассматривался», - сообщили он.

На сегодня в Алматы зарегистрировано 3005 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Одним из основных источников заражения являются места массового скопления людей, в числе которых кинотеатры.


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#Алматы   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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