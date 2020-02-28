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Будут ли отключать электроэнергию за долг в один тенге, разъясняли в АлматыЭнергоСбыт

28 Февраля 2020 14:20
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Будут ли отключать электроэнергию за долг в один тенге, разъясняли в АлматыЭнергоСбыт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ТОО «АлматыЭнергоСбыт» разъяснили информацию об отключении электроэнергии при наличии долга в один тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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24 февраля 2020 года вступил в силу приказ № 43 министра энергетики РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министра энергетики Республики Казахстан», который утвердил поправки касательно правил пользования электрической энергии.

В пресс-службе ведомства сообщили, что своевременная оплата за электроэнергию не приведет к отключению. В законодательстве по электроснабжению Казахстана всегда был прописан пункт об отключении от электроэнергии потребителей только после уведомления о задолженности.

«Обращаем внимание потребителей, что ТОО «АлматыЭнергоСбыт» напоминает о сформировавшемся долге с помощью информации в квитанции; телефонных звонков (персоналом и в том числе в автоматическом режиме голосовыми сообщениями), уведомлений, досудебных претензий. Если нет погашения задолженности, «АлматыЭнергоСбыт» производит отключение электричества. Если и после отключения долг не погашается, то запускается претензионно-исковое производство, которое чревато запретом на выезд из страны, арестом имущества и банковских счетов, ограничением юридических действий и, конечно, расходами на нотариальные и судебные издержки», - сообщили в компании.

В ТОО добавили, что для подключения энергоснабжения необходимо оплатить долг и стоимость за повторное подключение (специалистами АО «АЖК»), которое составляет от 6 730 до 10 115 тенге для физических лиц, в зависимости от способа подключения (на счётчике или со щита, с опоры или с фасада дома), и 11 606 тенге - для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что за долг в один тенге в Казахстане начнут отключать электроэнергию.


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Ключевые слова: Энергетика, ЖКХ, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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