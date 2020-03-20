Будут ли изменены сроки принятия законодательных актов в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли изменены скроки принятия законодательных актов в Казахстане, рассказал директор департамента законодательства Министерства юстиции РК Олжас Данабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время у нас есть такая возможность в соответствии с Законом о правовых актах о том, что сроки могут быть пересмотрены, сокращены отдельные процедуры», - сказал Олжас Данабеков.
В свою очередь министр юстиции РК Марат Бекетаев пояснил, что сейчас не предполагается каких-либо серьезных изменений по срокам.
«Парламент и Правительтво работают в текущем режиме, конечно, приоритеты сейчас меняются, это естественно. Сейчас приоритетом является принятие социально-экономических мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, по обеспечению занятости в связи с тем, что коронавирус - это глобальное явление и это отражается в целом на глобальной экономике и на нашей экономике», - подчеркнул Марат Бекетаев.
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