Будут ли изменены сроки принятия законодательных актов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли изменены скроки принятия законодательных актов в Казахстане, рассказал директор департамента законодательства Министерства юстиции РК Олжас Данабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время у нас есть такая возможность в соответствии с Законом о правовых актах о том, что сроки могут быть пересмотрены, сокращены отдельные процедуры», - сказал Олжас Данабеков.

В свою очередь министр юстиции РК Марат Бекетаев пояснил, что сейчас не предполагается каких-либо серьезных изменений по срокам.

«Парламент и Правительтво работают в текущем режиме, конечно, приоритеты сейчас меняются, это естественно. Сейчас приоритетом является принятие социально-экономических мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, по обеспечению занятости в связи с тем, что коронавирус - это глобальное явление и это отражается в целом на глобальной экономике и на нашей экономике», - подчеркнул Марат Бекетаев.