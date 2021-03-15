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    16:04, 15 Март 2021 | GMT +6

    Будут ли ездить автобусы и метро в предстоящие выходные в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли работать автобусы и метро в предстоящие выходные и праздничные дни в Алматы, ответил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В выходные и праздничные дни мы будем останавливать транспорт, это будет до тех пор, пока мы не выйдем из «красной» зоны. Это является одним из основных противоэпидемических мер. Чтобы снизить контакты, концентрацию населения, ну и заражаемость в общественных транспортах», - ответил Ж. Бекшин.

    Он добавил, что 17,5% заболевших приходится на общественный транспорт.

    Напомним, в прошедшие выходные в Алматы метро и автобус не ездили.


    Теги:
    Коронавирус в РК Транспорт Алматы
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