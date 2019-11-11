Будут ли демонтировать белку на «Атакенте» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинскую белку на «Атакенте» в ближайшее время не будут демонтировать. Об этом сообщила директор креативного агентства Funk Майра Измайлова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Майра Измайлова в своем Facebook рассказала, что встретилась с руководителем управления культуры Алматы Эрнаром Курмашевым.

«Информация о том, что арт-композицию «Белка» демонтируют - недоразумение и неправда. Никто ее убирать не собирается в ближайшее время, и если она будет приведена в надлежащий вид (эстетический), то арт-обьект будет жить», - заявил ей Э. Курмашев.

По ее словам, «Белка» будет реконструирована.

«Его ответ меня обрадовал, так как у меня есть большие планы связанные с этим арт-объектом. Скорее всего реконструкция белки, произойдет при поддержке партнеров. Месяца два мы на стадии переговоров, но нам нужны гарантии от акимата. Мы ещё раз договорились, что покажем администрации Алматы несколько вариантов новой Белки. Белку пока никто не убирает! Мы ищем партнеров и готовы сотрудничать по арт-объекту. Готовимся сделать прекрасный семейный праздник на Новый год для жителей Алматы и района Атакента. Ждите новостей», - написала она в социальной сети.

Ранее Э. Курмашев на заседании общественного совета отметил, что белку на Атакенте будут демонтировать , а мурал с «Джокером» закрасят.

Позже Эрнар Курмашев заявил , что мурал с Джокером в Алматы закрашивать не будут.