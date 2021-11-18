Будут ли алматинцев ревакцинировать Pfizer

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какой вакциной от коронавируса будут ревакцирировать алматинцев, ответила заместитель руководителя управления общественного здоровья города Светлана Султангазиева. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 22 ноября у нас начнется кампания по ревакцинации против коронавирусной инфекции. Или это будет Pfizer, или это будет другая вакцина, каждый выбирает сам, но по поводу ревакцианции Pfizer проводится сбор заявок, сбор списков. Вы можете обратиться в свою поликлинику, подать заявку, что вы хотели ревакцинироваться именно вакциной Pfizer. В дальнейшем, когда будет, возможно, постановление главного санитарного врача, когда будет официальное разрешение, мы будем это проводить», - сказала Светлана Султангазиева.

Она добавила, что сейчас прививают вакциной «Pfizer» детей до 18 лет, кормящих и беременных женщин.

«Буквально два дня назад на заседании Правительства рассматривался вопрос о том, возможно ли вакцинация взрослых, которые желают получить «Pfizer». Многие жители Алматы хотят выезжать за границу или учатся за рубежом, они хотят получить этот препарат. На сегодняшний день мы собираем эти списки и будем определять основные поликлиники, где можно будет получить «Pfizer», - сказала Светлана Султангазиева.

По ее словам, на сегодня в городе имеется более 19 тысяч доз первого компонента.

Кроме того, она ответила, что врачей будут ревакцинировать имеющимися в городе препаратами - «Спутник V», «QazVac», «Sinopharm». Ревакцинация врачей американским препаратом на стадии обсуждения.