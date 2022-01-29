Будут изменения, но продуманные - Президент РК о кадровых перестановках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал кадровые перестановки в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я против того, чтобы «косить» кадры. Нужно оценивать кадры по их квалификации и рабочим качествам. А так вот, на потребу публике, менять полностью на 100% Правительство и говорить: «Вот я пришел, я революционер» - это не мой метод», - сказал во время эксклюзивного интервью телеканалу «Хабар» Касым-Жомарт Токаев.

«С другой стороны, надо призвать, что скамейка не очень длинная. Знаете, как в старом анекдоте:«Когда Берия пришел к Сталину и сказал, что надо что-то делать с писателями, Фадеев, Шолохов, Вишневский, Симонов пьют, Толстой тоже прикладывается к рюмке. На что Сталин сказал: «У меня других писателей нет», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи, как отметил Глава государства, нужно искать подходящих министров.

«Можно, конечно, я с улицы людей назначать – и такие моменты в истории бывали. Но это чревато. Дестабилизация и разбалансирование всей ситуации, которая и так достаточно хрупка. Надо осторожно подходить к кадрам. Это не значит, что их надо консервировать. В будущем будут изменения, но продуманные», - подчернул Президент РК.







