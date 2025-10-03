Будущее поколение Казахстана: исследование показало оптимизм молодежи и ориентир на семью

В рамках ведущей глобальной программы British Council – международная организация Соединенного Королевства в области культурных отношений и образования - представляет исследование «Будущее поколение Казахстана». Данное исследование демонстрирует результаты комплексного подхода, в котором использовались смешанные методы в изучении опыта, восприятия и взглядов молодых граждан Казахстана в возрасте от 18 до 35 лет.

Фото: British Council

Исследование было реализовано в рамках партнерства с LSE Consulting (Эл-Эс-И Консалтинг), Центральноазиатским Барометром (ЦАБ) и Консультативным советом проекта.

В исследовании приняли участие 1270 молодых казахстанцев: 1202 — в репрезентативном опросе и 68 — в интервью и фокус-группах, что позволило получить всестороннее и насыщенное представление об их опыте и надеждах на будущее.

Исследование проводится в особый момент, когда Казахстан переходит в новую фазу развития: наступает время второго поколения после обретения страной независимости. Это уникальная возможность услышать молодых людей, выросших в условиях суверенного Казахстана, и понять их представления о будущем.

Фото: British Council

- Мы с гордостью представляем отчет «Будущее поколение Казахстана» и надеемся, что он сможет запечатлеть текущий момент развития, отражающий голос молодежи в начале их взрослой жизни. Мы также надеемся, что он послужит источником полезных идей для политиков, педагогов и бизнес-лидеров. Прислушиваясь к мечтам и тревогам молодежи и действуя исходя из них, мы сможем вместе построить будущее, соответствующее их надеждам и амбициям, и предоставить им возможности для процветания как встране, так и на международной арене, - поделился Роберт Тэйлор, директор British Council в Казахстане.

Будущее поколение Казахстана: 6 основных выводов

1. Реалии молодых казахстанцев: ценности, взгляды и влияния

Молодые казахстанцы хорошо осознают вызовы, стоящие перед обществом, но при этом 83% из них демонстрируют удивительный оптимизм и стремление к созданию лучшего будущего для себя и своей страны. Молодые люди сохраняют прочные связи с традиционными семейными структурами и культурным наследием. Тем не менее, они все больше отдают приоритет личностному росту и профессиональному развитию.

2. Преобразующая сила образования

Большинство молодых казахстанцев твердо верят в преобразующую силу образования. Более 70% рассматривают его как движущую силу социальных изменений и инструмент для лучшего понимания мира. Тем не менее, участники указали на ряд нерешенных вопросов, касающихся качества образования, соответствия учебных программ и материалов современным требованиям, профессиональной подготовки педагогов и неравномерного распределения финансовых ресурсов.



3. Навигация по возможностям и проблемам трудоустройства

Большинство молодых казахстанцев считают, что полученное образование хорошо подготовило их к трудоустройству, а лидерские качества, навыки решения проблем и коммуникативные навыки считаются ключевыми для успеха на рабочем месте. Были затронуты такие проблемы, как низкая заработная плата, длинный рабочий день и гендерное неравенство в доходах. Несмотря на эти проблемы, среди молодых казахстанцев силен предпринимательский дух – 44% выражают намерение начать бизнес в течение пяти лет.

4. Голос молодежи и развитие гражданского участия

Уровень политической активности молодых казахстанцев относительно низок (13–24%), но наблюдается повышенный интерес к голосованию в будущем. Казахстанская молодежь активно участвует в социальной жизни, отдавая предпочтение волонтерству, общественным форумам и цифровым платформам.



5. Казахстан на мировой арене

Молодые казахстанцы обладают глубоким пониманием международного положения своей страны и искренним интересом к миру в целом. Треть казахстанской молодежи рассматривает переезд за границу ради качественного образования и улучшения уровня жизни. Турция является наиболее привлекательным зарубежным направлением, за ней следуют Соединенные Штаты Америки (США), а также Япония и Южная Корея.

Интерес к иностранным языкам практически всеобщий: 97% молодых казахстанцев верят в важность изучения иностранного языка. Подавляющее большинство людей считают английский самым важным языком для изучения, за ним следует турецкий. Изучение языка считается необходимым для возможностей трудоустройства и путешествий, а также для образования и расширения социальных сетей.

6. Высокие стремления к национальному развитию Казахстана

Молодые казахстанцы имеют ясные устремления к будущему развитию своей страны, сочетая оптимизм с практическими заботами. Исследование зафиксировало необычно высокий результат: 83% участников с оптимизмом смотрят на будущее своей страны, причем история, культура и язык являются основными источниками национальной гордости.

Исследование доступно на английском, казахском и русском языках на сайте.