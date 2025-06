Будущее игры «Мир танков» в России остаётся неопределённым, заявили в компании

Повлияет ли это решение на международные активы

Как сообщили нам в компании, деятельность «Леста Игры» не признана экстремистской. Судебный иск был административным и касался только физических лиц - Виктора Кислого и Малика Хатажаева. Обвинение суда касалось Малика Хатажаева и затрагивало «Лесту» в плане запретительных мер, поскольку компания являлась его собственностью. На данный момент «Леста» находится в государственной собственности, что было бы невозможно в случае признания её деятельности экстремистской.

Вопрос по международному партнерству будет решаться в зависимости от того, как будет построена политика в отношении лицензий на игры. Лицензия принадлежит компании Wargaming.

Можно ли оспорить данное решение в апелляционном или международном порядке

В компании заявили, что в случае с судебным решением в отношении Малика Хатажаева планируется подача апелляции в рамках российской юрисдикции. По их мнению, обвинение было инициировано с целью захвата ценного актива. Как утверждают представители, временный управляющий, а затем и новый собственник могли быть заинтересованной стороной в этом процессе. В качестве примера приводится международный инвестиционный фонд Gem Capital, который, по информации источника, в течение года проявлял интерес к покупке «Лесты», указывая прежнему владельцу на риск национализации.

Распространяется ли запрет на использование брендов и IP, связанных с «World of Tanks», на территории России

На территории России и Беларуси доступны локализованные версии игр под названиями «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. В то же время оригинальные версии — World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz — в указанных странах официально не представлены.

О существовании способов компенсации убытков за счёт перенаправления игроков на другие платформы или игры

-Если вести речь о геймдеве в области онлайн-игр, то ни одна компания на планете не может осуществить такую операцию. Это уникальные продукты, которые не искали аудиторию и не привлекали ее из других игр, а создавали и растили свою аудиторию долгое время. Когда-то люди учились пользоваться компьютером, чтобы играть в «Танки», - пояснила нам Гаухар Алдиярова, директор по развитию бизнеса «Леста Игры».

По ее мнению, в индустрии онлайн-игр невозможно реализовать операцию по «перенаправлению» аудитории от одного проекта к другому — подобные механизмы просто не работают.

Возможно ли выпускать «обезличенную» версию игры, если IP окажется под запретом

Представители заявили, что выпуск так называемой «обезличенной» версии онлайн-игры в случае запрета оригинального IP невозможен как с технической, так и с юридической точки зрения. По их словам, подобные продукты невозможно «скопировать» или «угнать», поскольку они опираются на сложную систему лицензий. В частности, только в проекте «Мир танков» используется более сотни лицензий на различные технологические решения — от звуковых движков до систем физики и интерфейсов. Без этих компонентов полноценная поддержка и развитие игры становятся невозможными.

Напомним, ранее суд запретил деятельность компании «Леста». Это является основанием для включения издателя видеоигр в реестр экстремистов и террористов.