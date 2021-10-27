Будущий самый крупный источник парниковых газов назвал Сериккали Брекешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сельское хозяйство будет самым крупным источником парниковых газов. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозам, сельское хозяйство будет самым крупным источником парниковых газов. Выбросы составят порядка 42 млн. тонн. Это связано с поддержкой сектора животноводства как одного из драйверов развития агропромышленного комплекса», - сказал Сериккали Брекешев.

Вторым крупным эмиттером, по словам министра, будет промышленность (черная и цветная металлургия, производство цемента и других минеральных продуктов). Предполагается, что выбросы составят более 21 млн. тонн.

«Нефтегазовый сектор - 6 млн. тонн. Также расчеты показали, что в секторе ЖКХ прямые выбросы будут сведены к нулю за счет мер энергоэффективности, электрофикации, теплофикации, а также широкого применения распределенных ВИЭ. В транспорте выбросы снизятся более чем в 10 раз за счет электрификации и использования водородного топлива. Увеличится поглощение выбросов пастбищами и лесными насаждениями. В целом по нашим расчетам землепользование и лесное хозяйство к 2060 году обеспечат поглощение 45 млн. тонн. Оставшиеся выбросы в объеме 31 млн. тонн будут компенсированы технологиями улавливания и хранения углерода, что приведет к нулевому балансу выбросов и поглощений», - резюмировал Сериккали Брекешев.