Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  СМИ

Будущий референдум, новые реформы и повышение инфляции – обзор недели

Автор:  
Самал Ендибаева
1 Мая 2022, 19:38
Будущий референдум, новые реформы и повышение инфляции – обзор недели

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя ознаменовалась предложениями по политическим и экономическим реформам в стране. Несомненно, главной новостью недели стала инициатива Президента провести референдум по изменениям в Конституцию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

29 апреля Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по изменениям в Конституцию. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции.

Как сообщил политолог Ерлан Карин, все предыдущие четыре внесения поправок в Конституцию страны всегда проходили путем голосования в Парламенте РК. Впервые конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования. По его словам, предстоящая конституционная реформа оптимизирует баланс отношений между ветвями власти , расширит участие народа в управлении страной, усилит защиту конституционных прав граждан.

Идею о проведении референдума также поддержал Нацсовет общественного доверия.

Исторический статус Первого Президента как основателя Независимого Казахстана предлагается сохранить в Конституции.

«Основная идея конституционной реформы, которая будет проводиться – это реализация идей Второй республики. Вторая республика предполагает дальнейший переход от суперпрезидентской республики к президентско-парламентской республике», - сообщил член рабочей группы по разработке поправок в Основной закон Ермек Абдрасулов

Интересен ряд материалов, связанных с выступлением Президента на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, где Глава государства указал на дальнейшие приоритеты развития Ассамблеи.

В ходе выступления Президент сообщил о том, что реформа партийно-избирательной системы открывает новые возможности для участия всех граждан в выборных процессах. Прогнозируется появление новых партий, охватывающих практически весь электоральный ландшафт.

Не менее важной новостью недели стало сообщение о том, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев сложил с себя полномочия председателя партии «AMANAT».

Партию возглавил спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

Среди новостей экономики - одна из интересных о том, что Казахстан планирует реализовать программу 100%-ного импортозамещения по 29 основным видам продовольственных товаров до 2025 года.

На сегодня инфляция в Казахстане существенно повысилась на фоне ухудшения геополитической ситуации и достигла 12%.

Еще одна программа повышения доходов населения до 2025 года предусматривает повышение заработной платы более 1 млн работников бюджетной сферы, квазигосударственного сектора, производственного персонала.

Для поддержки социально уязвимых групп населения Глава государства поручил разработать специальную программу жилищных выплат, по которой предусмотрена выплата 50% арендной платы семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает одного прожиточного минимума в месяц.

Изменения вносятся и в сфере кредитования. Теперь информация о кредитах будет поступать в единое кредитное бюро в течение одного дня, а не 15 дней, что защитит от мошенничества и фактов получения нескольких кредитов одновременно.

Радует, что с каждым днем стремительно уменьшаются показатели заболеваемости коронавирусом. Однако Минздрав предполагает два сценария развития коронавируса…

Прошедшая неделя в Казахстане была насыщена обсуждением политических реформ и заявлений. По словам спикеров, изменения будут направлены на поступательное развитие нашей страны, направленное на улучшение благосостояния граждан и всей системы госуправления.


Президент Казахстана   Правительство РК   СМИ   Минздрав РК   Экономика   Конституция   Коронавирус в РК   Реформы Токаева   Ерлан Карин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области