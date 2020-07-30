Будущие офицеры Казахстана приступили к первым самостоятельным полетам на беспилотниках

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразском гарнизоне, на базе одной из воинских частей, началась войсковая стажировка курсантов Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза генерал-майора Талгата Бегельдинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К своим первым самостоятельным полетам приступили курсанты четвертого курса. Эта войсковая стажировка станет завершающим этапом в их обучении перед окончанием вуза, выпуск из которого состоится в октябре этого года.

Особенность войсковой стажировки заключается в том, что курсанты, которые прибыли в Тараз из Актобе на стажировку, являются будущими специалистами беспилотной авиации. Причем, этот набор, состоявшийся в 2016 году, является первым и единственным в истории летного вуза.

Четыре года юноши в теории осваивали науку об управлении беспилотными летательными аппаратами, об их свойствах и сфере применения, их характеристиках и технических возможностях. Теперь наступил черед закрепить полученные знания на практике.

«Для качественного выполнения заданий от нас требуется максимальная отдача наших знаний, дисциплина, и четкое выполнение своих действий по управлению беспилотными летательными аппаратами. В нашей учебе войсковая стажировка – это, можно сказать, последний рубеж, после чего у нас состоится выпуск, мы станем офицерами и приступим к службе», - отмечает курсант 4-го курса Военного института СВО Артур Имашев.

Свои полеты будущие летчики – специалисты БПЛА совершают под чутким руководством инструкторов – офицеров войсковой части Сил воздушной обороны. Так как в прежние годы беспилотная авиация только начинала свое развитие, сами инструкторы в свое время обучались по другим летным специальностям. Но пройдя курсы переквалификации, летчики в полном объеме овладели теоретическими знаниями и практическим опытом в сфере беспилотной авиации.

Старший летчик-инструктор капитан Гусен Мустафаев заявил, что курсанты обучаются на практике управлять тактическими беспилотными летательными аппаратами «Sky Lark 1 Lex», потом перейдут на другой тип беспилотников. К полетам курсанты допускаются только после сдачи зачетов теоретического обучения и получения оценок «отлично» и «хорошо».

«Накануне полетов у них состоялись занятия на симуляторах, предполетная подготовка. Я вижу, что у курсантов есть стремление и готовность к практическому освоению своей специальности. А еще преподаватели и командир войсковой части СВО полковник Шохан Мусабеков подмечают огонь в глазах будущих летчиков и здоровое соперничество между собой: каждый хочет стать лучшим. К полетам курсанты готовятся тщательно. И еще никто не получил оценки ниже «хорошо», - добавил он.

Курсант 4-го курса Военного института СВО Адилжан Магауин подчеркнул, что они станут первыми выпускниками отечественного вуза, которых обучают в новом направлении в авиации – по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Войсковая стажировка курсантов Военного института СВО продлится три месяца. После работы с тактическими беспилотниками «Sky Lark 1 Lex», обучение курсантов продолжится практическими занятиями с ударными БПЛА «Wing Loong». Итоговые оценки за войсковую стажировку будут занесены в оценочную ведомость, которая станет неотъемлемым приложением к дипломам будущих летчиков – специалистов беспилотных летательных аппаратов.