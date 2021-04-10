Будущие аграрии не могут найти работу – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О кадровом дефиците в селах и проблемах сельскохозяйственных специальностей в целом рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По официальной статистике на сегодняшний день общее количество работников в сфере сельского хозяйства составляет 1 192 585 человек, средняя заработная плата – 127 276 тенге, общее количество сельскохозяйственных товаропроизводителей – 230 885. По данным местных исполнительных органов, общая численность ежегодного кадрового дефицита составляет более 2800 человек (агроном, зоотехник, ветеринар, инженер-механик, инженер-технолог и другие)», - проинформировал Сапархан Омаров в своем ответе на депутатский запрос.

Однако в связи с низкой заработной платой в сельской местности, отсутствием жилья и слабо развитой социальной инфраструктурой, в отличие от городской, выпускникам затрудняется возможность отработать трудовой стаж на селе.

«Так, по данным министерства, из 4206 выпускников, окончивших по сельскохозяйственным специальностям в 2020 году по республике, трудоустроены только 2499 (59,4%). В этой связи, мы считаем, что со стороны местных исполнительных органов необходимо создать условия для выпускников, окончивших обучение и прибывших для трудоустройства», -отметил министр.

На сегодняшний день по изучению вопроса увеличения доли сельских квот в распределении грантов на обучение по сельскохозяйственным специальностям планируется внести соответствующее изменение в Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 264 «Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования».

«При этом министерством и МОН РК прорабатывается внесение изменений в данное постановление в части увеличения размера квоты приема для поступления по аграрным специальностям», – заключил С. Омаров.