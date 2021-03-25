Будущее нашего государства зависит от развития сельского хозяйства – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будущее Казахстана будет зависеть от развития сельского хозяйства. Такую мысль высказал депутат Сената Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время экономика Казахстана развивается в основном благодаря полезным ископаемым. Но эти ресурсы являются истощаемыми. Поэтому будущее нашего государства будет зависеть от развития сельского хозяйства. Именно поэтому будущему поколению должно быть доступно использование земель сельскохозяйственного назначения. То есть для развития своего аграрного бизнеса необходимо иметь возможность получать земли напрямую от государства, а не покупать у землевладельцев или латифундистов», - сказал Ахылбек Куришбаев на первом заседании Комиссии по земельной реформе.

По его словам, в плане привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс мы сильно отстаем от ведущих аграрных стран мира.

«В частности, объем иностранных инвестиций в сельское хозяйство составляет 422 доллара на 1 гектар пашни в Австралии и 80 долларов в Канаде. А в Казахстане не хватает и 1 доллара. То есть в 400 раз меньше. Главным условием привлечения иностранных инвестиций является стабильность и высокая рентабельность сельскохозяйственного производства. Это формируется, прежде всего, за счет эффективной аграрной политики государства. Другими словами, если бы наши хозяйства, как и иностранные фермеры, были бы обеспечены долгосрочными и дешевыми кредитами, эффективными мерами государственной поддержки, субсидиями, системой льготного страхования и научно-технологическими достижениями, то и наша аграрная отрасль была бы инвестиционно востребована», - заключил А. Куришбаев.

Напомним, с участием заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова проходит первое заседание по земельной реформе. В ходе заседания министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о порядке мониторинга за рациональным использованием сельхозземель, а также законопроекте по совершенствованию госконтроля за использованием и охраной земель.