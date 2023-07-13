Будущее казахской белоголовой породы коров обсудили в МСХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет создана новая цифровая платформа селекционно-племенной работы в животноводстве. Об этом на ежегодном собрании Республиканского палаты казахской белоголовой породы сообщил министр сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Ербол Карашукеев пояснил, что это позволит поднять уровень селекционно-племенной работы на более высокий уровень за счет внедрения современных методов селекции и воспроизводства с использованием геномного анализа, автоматизации процессов бонитировки, оценки племенных качеств животных.

Глава МСХ также добавил, сейчас министерство прилагает усилия для реализации мер, направленных на восстановление статуса страны, свободной от ящура, и открытие новых рынков сбыта животноводческой продукции. Параллельно ведется работа по дальнейшему повышению эффективности ветеринарной службы и ее цифровизации. Подготовлены предложения для совершенствования законодательной базы ветеринарии, и в настоящее время они находятся на рассмотрении в Парламенте.

Министр отметил, что казахская белоголовая порода крупного рогатого скота на сегодняшний день считается одной из лучших пород по своим генетическим качествам, по сути дела стала нашим национальным брендом и поэтому пользуется большим спросом не только в стране, но и за рубежом.

Участники обсудили пути дальнейшего совершенствования племенных качеств данной породы, внесли конкретные предложения по решению существующих проблем.

Ербол Карашукеев подчеркнул, что благодаря мерам господдержки увеличивается экспортный потенциал животноводческой отрасли. Так, по итогам прошлого года страна экспортировала 43,3 тыс. тонн мяса, что на треть выше объемов 2021 года, а объем экспорта говядины достиг 18,3 тысяч тонн, что в 2,5 раза больше чем в 2021 году. Это самый высокий результат за годы нашей независимости, и в этом есть весомый вклад казахской белоголовой породы.