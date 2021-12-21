Будущее без отходов – как Тараз готовится стать экологичным городом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Использование возобновляемых источников энергии, строительство завода по переработке мусора и закрытие незаконных свалок – как Тараз преображается в город с «зеленым» будущим, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель руководителя департамента экологии по Жамбылской области Арсен Латыпов.

- Арсен Хасенович! Жамбылский регион всегда был довольно проблемным в экологическом плане, чему способствовали и развитие «большой химии», и дымящие автобусы городских маршрутов, и предприятия ЖКХ. Что сегодня делается для того, чтобы жамбылцы могли свободно вдохнуть полной грудью чистый воздух, пить чистую воду, жить в чистом городе или поселке?

- Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании от 1 сентября этого года, необходимо уделять больше внимания решению экологических проблем страны. Следить за качеством воздуха, дефицитом воды и энергии, достичь углеродной нейтральности. Президент поставил конкретные задачи, которые нужно решить – прежде всего, газифицировать наиболее загрязненные города и перевести их на альтернативные источники энергии. Атомная и водородная энергетика поможет обеспечить граждан электроэнергией из возобновляемых источников.

Для сохранения экосистем водных объектов и бережного использования ресурсов планируется реконструировать 120 каналов по стране, в том числе и в Жамбылской области. Необходимо обеспечить чистой питьевой водой все города и села республики.

- Что нужно, чтобы всё это стало реальностью?

- Если обратиться к новому Экологическому Кодексу Республики Казахстан, то там мы увидим постулаты о том, что природа Казахстана и ее ресурсы составляют богатство нашей страны и их использование должно быть устойчивым. Государство обеспечивает сбалансированное и рациональное управление природными ресурсами в интересах настоящего и будущих поколений.

Также и наше управление - когда дело касается охраны окружающей среды, мы в первую очередь отдаем приоритет рациональному сохранению природных ресурсов нашей земли, экологической обстановке, водосбережению, энергосбережению, повышению энергоэффективности, сокращению потребления невозобновляемых энергетических и сырьевых ресурсов, использованию возобновляемых источников энергии, минимизации образования отходов, а также их использованию в качестве вторичных ресурсов.

Вот вы упомянули «большую химию»… Хочу отметить, что наши местные химические предприятия заботятся об окружающей среде, соблюдая принципы оборотного водоснабжения. Так, департаментом экологии области выдано два положительных заключения Специальной экономической зоне «СЭЗ «Химпарк Тараз» в оценке воздействия на окружающую среду. Благодаря эффективному использованию поверхностных вод реки Шу, предприятие уменьшило водопотребление из Тасоткельского водохранилища. Объем оборотного водоснабжения составил 265,8 млн кубических метров воды при производстве сахара, аммиака и карбамида. А вот у предприятия ТОО «Qazsugar Сo» объем оборотного водоснабжения при производстве сахара составил 25,8 млн кубометров в год, у ТОО «Объединенная химическая компания» при производстве аммиака и карбамида объем годового оборотного водоснабжения составил 240 млн. кубов.

- Проблема с утилизацией мусора в нашем регионе остается болезненной и требует незамедлительного решения…

- Да, действительно. Но эта проблема постепенно находит свое решение. Например, для охраны окружающей среды предусмотрена сортировка отходов на специально отведенном для этого участке в Ногайбайском сельском округе Кордайского района. Проведена встреча с общественностью и государственными органами, где обсуждались различные экологические проблемы. По итогам встречи подготовлена Дорожная карта, утвержденная Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК. Карта предполагает комплекс действий для улучшения качества атмосферного воздуха, эффективного обращения со сточными водами и отходами, озеленения, информирования населения о необходимости заботы об окружающей среде.

Планируются ежеквартальные встречи с общественностью для комплексного решения экологических проблем региона. Также проводилась встреча в онлайн-формате с участием общественных активистов и представителей департамента экологии области, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

- Что представляет собой эта Дорожная карта?

- Дорожная карта включает в себя 15 пунктов. В первую очередь ожидается модернизация систем отопления госучреждений для минимального воздействия на окружающую среду, газификация частного сектора, эксплуатация транспортных средств местных госорганов на сжиженном, природном газе.

На реконструкцию центральной котельной города Жанатаса для перевода на природный газ выделено 24,9 млн тенге, заключен договор с проектировщиком и начаты работы. В целом, планируется обеспечить газом 16 тысяч человек в 20 населенных пунктах области.

Доля газификации достигнет 83,8% - 952 тысячи человек в 257 населенных пунктах области будут иметь «голубое топливо». Напомню, что население Жамбылской области составляет 1,2 млн человек.

На постоянной основе ведутся работы по оснащению газовым топливом общественных автобусов в Таразе.

- Тараз сегодня единственный город в Казахстане, не имеющий современной системы очистки сточных вод. Нет здесь и завода по переработке мусора, хотя об этом говорится уже лет 15.

- Да, но в ближайшие годы планируется строительство канализационного очистного комплекса, завода энергетической утилизации отходов и завода по сортировке и переработке бытовых отходов.

Строительство канализационного очистного комплекса в Таразе является важным проектом. Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработан проект Дорожной карты. Согласно ему, ГКП «Жамбыл су» выбрано пилотным проектом по передаче в доверительное управление в частные руки. КазЦентр ЖКХ готовит программные документы.

Согласно пункту «о приведении полигонов ТБО в соответствие экологическим и санитарным требованиям», до конца этого года будут огорожены 19 полигонов, в 2022 году - 29, ликвидировано – 13 полигонов.

Выявлено 165 стихийных свалок, из них девять расположены за пределами разрешенного полигона. Для ликвидации стихийных свалок утвержден план мероприятий, создана специальная рабочая группа. Акиматам соответствующих территорий предоставлен доступ к геопорталу.

В ходе рейдов найдены незаконно расположенные крупногабаритные строительные отходы. Свалки находились на земельных участках АО «Интергаз Центральная Азия», ТОО «Казфосфат», «Завод минеральных удобрений». Учреждениям направлены уведомления о необходимости проведения очистных работ. За девять месяцев этого года ликвидирована 151 свалка (91%), будет ликвидировано еще 14.

Обсуждается проект переработки пластиковых отходов и растительной биомассы для получения альтернативной электроэнергии. Облакиматом совместно с ТОО «Жасыл Ел Тараз» проведены переговоры с инвесторами компании «Чистая планета СТ».

- А что будет с огромными отвалами, которые производители минеральных удобрений складировали близ Тараза и которые вызывают беспокойство у жителей близлежащих поселков?

- Отходы фосфогипса от химических производств планируется использовать на землях сельскохозяйственного назначения. Уже 1 530 тонн отправлено на пашни агроформирований.

В строительстве дорог также внедряются технологии современной переработки. Так, старое дорожное покрытие перерабатывается с добавлением цемента, используется технология холодного ресайклинга. И отходы фосфогипса также будут закладываться при ремонте автомобильных дорог в качестве строительного материала.

- А что вы можете сказать о таком важном экологическом аспекте, как озеленение населенных пунктов Жамбылской области?

- Планируется создание «зеленых поясов» на примере города Нур-Султана, а также увеличение площадей зеленых насаждений и их паспортизация.

Хочу отметить, что за девять месяцев этого года высажено 207,5 тысячи саженцев. В Таразе, Каратау, Жанатасе и Шу за счет средств районного бюджета и предприятий ведутся работы по капитальному ремонту тепловых сетей протяженностью 9,2 километра.

Для сохранения зеленых насаждений в областном центре производится арычный полив на 280 улицах. 160 улиц с регулировкой, 120 улиц на постоянной основе. 699 улиц – а это 40% - имеют возможность подачи воды.

Разработан план мероприятий по восстановлению и развитию ирригационной системы Тараза на 2021 - 2024 годы. Планируется ремонт и очистка земляных каналов, замена лотков, шлюзов и трубопроводов. Благодаря плану, полив улиц будет обеспечен на 100%.

На разработку проектно-сметной документации капитального ремонта арычной сети Тараза в этом году выделено 10 млн тенге. В 2022 году на капитальный ремонт необходимо 75,6 млн тенге.

Думаю, все эти меры по сохранению экологической чистоты и поддержанию природного баланса помогут сделать наши населенные пункты чистыми, комфортными и приятными для житья.

- Спасибо за беседу!



