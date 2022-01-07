РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:02, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Буду предлагать необходимые реформы для улучшения социального положения казахстанцев – Президент

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обращении народу Казахстана заявил, что будет предлагать необходимые реформы для улучшения социального положения граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша священная родина - Казахстан - как независимая страна превратится на карте мира в мощное государство. Наша экономика будет развиваться усиленными темпами. Улучшится социальное положение наших граждан. Я говорю об этом с особой уверенностью, потому что для достижения этой цели будут предлагать необходимые реформы и конкретный план мероприятий», - сказал Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев также пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана выступит с обращением к народу Казахстана.

    Напомним, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан.

    «В связи с обращением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Общество ЧП-2022 Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!