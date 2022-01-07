Буду предлагать необходимые реформы для улучшения социального положения казахстанцев – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обращении народу Казахстана заявил, что будет предлагать необходимые реформы для улучшения социального положения граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша священная родина - Казахстан - как независимая страна превратится на карте мира в мощное государство. Наша экономика будет развиваться усиленными темпами. Улучшится социальное положение наших граждан. Я говорю об этом с особой уверенностью, потому что для достижения этой цели будут предлагать необходимые реформы и конкретный план мероприятий», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана выступит с обращением к народу Казахстана.

Напомним, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан.

«В связи с обращением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.