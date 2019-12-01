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вчера 23:58
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вчера 15:09
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вчера 13:00
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Буду биться с сильнейшими – Мадияр Ашкеев о боксерах ТОП-50
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Непобежденный казахстанский профи-боксер Мадияр Ашкеев вернулся на Родину. В международном аэропорту Алматы его встретили близкие и друзья, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отметим, в своем последнем бою он завоевал вакантный пояс чемпиона США по версии WBC (USNBC) в первом среднем весе.
«Как вы сами знаете, у меня менялись соперники. Только за день до поединка стало известно, что выйду против аргентинца Родольфо Мартинеса. Толком его не изучили. Было не легко. Но мне удалось отправить его трижды в нокдаун, а после пятого раунда Мартинес отказался продолжать бой», - говорит Мадияр Ашкеев.
Боксер через некоторое время планирует обратно уехать в США.
«Буду готовиться дальше. Нельзя сейчас терять форму. Планирую на следующий год выйти с боксерами ТОП-50 по версии WBC. Моя команда сейчас над этим работает. Буду биться с сильнейшими. Кто не хочет быть чемпионом», - отметил он.
Он также поблагодарил всех казахстанцев за поддержку и пожелал дальнейших успехов.
Напомним, поединок 31-летнего казахстанца с аргентинцем прошел в Гавайан Гарденс (Калифорния, США). В активе Ашкеева 14 побед и ни одного поражения.
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