Будто сарай, а не школа: в Шымкенте показали состояние школы №40 перед 1 сентября

Перед началом учебного года внимание родителей привлекло состояние школы-гимназии №40 имени Алпамыс батыра по улице Уалиханова. В социальных сетях появились видео с поврежденным фасадом и территорией учебного заведения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео опубликовала мама одной из выпускниц. На кадрах видна поврежденная часть внешней облицовки здания. По словам женщины, ее особенно обеспокоило состояние школы накануне нового учебного года.

— Смотрите, в каком состоянии 40-я школа. В таком виде хотят принять детей на первое сентября. Как можно понять: «фасад сам упал»? Если он упал, нужно же просить средства у государства, делать ремонт. Выглядит снаружи будто сарай, а не школа, — говорит жительница Шымкента на видео.

После первой публикации в комментариях пользователи предположили, что женщина показала старый корпус школы, за ним якобы находится новое здание. Тогда автор ролика вновь пришла к школе, обошла территорию и сняла ее с другой стороны.

кадр из видео

— Мне написали в комментариях, что это старое здание, а сзади находится новое. Вот я показываю: сзади деревья и поле, больше ничего нет. Я обратилась в управление образования, мне ответили, что капитальный ремонт будет в 2027 году. Школа 12 лет не ремонтировалась. Мой ребенок учится в 11-м классе, я живу через дорогу, но когда увидела состояние здания, ужаснулась, — рассказала женщина.

В управлении образования Шымкента подтвердили, что последний капитальный ремонт здания проводился в 2014 году. Тогда в школе обновили окна и двери, кровлю, фасад и стены.

кадр из видео

— В целях определения текущего технического состояния здания была проведена техническая экспертиза. На основании заключения экспертизы в настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации, — сообщили в управлении образования Шымкента.

Капитальный ремонт школы запланирован на 2027 год.

кадр из видео

— В рамках предстоящего ремонта будет предусмотрен полный комплекс необходимых работ в соответствии с техническим состоянием здания, в том числе работы по восстановлению фасада, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о состоянии сельской школы в Атырауской области. По словам родителей, в здании протекает крыша и появились трещины на стенах, при этом капитальный ремонт до сих пор не начался.