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    Будто сарай, а не школа: в Шымкенте показали состояние школы №40 перед 1 сентября

    Перед началом учебного года внимание родителей привлекло состояние школы-гимназии №40 имени Алпамыс батыра по улице Уалиханова. В социальных сетях появились видео с поврежденным фасадом и территорией учебного заведения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Будто сарай, а не школа: в Шымкенте показали состояние школы №40 перед 1 сентября
    кадр из видео

    Видео опубликовала мама одной из выпускниц. На кадрах видна поврежденная часть внешней облицовки здания. По словам женщины, ее особенно обеспокоило состояние школы накануне нового учебного года.

    — Смотрите, в каком состоянии 40-я школа. В таком виде хотят принять детей на первое сентября. Как можно понять: «фасад сам упал»? Если он упал, нужно же просить средства у государства, делать ремонт. Выглядит снаружи будто сарай, а не школа, — говорит жительница Шымкента на видео.

    После первой публикации в комментариях пользователи предположили, что женщина показала старый корпус школы, за ним якобы находится новое здание. Тогда автор ролика вновь пришла к школе, обошла территорию и сняла ее с другой стороны.

    Будто сарай, а не школа: в Шымкенте показали состояние школы №40 перед 1 сентября
    кадр из видео

    — Мне написали в комментариях, что это старое здание, а сзади находится новое. Вот я показываю: сзади деревья и поле, больше ничего нет. Я обратилась в управление образования, мне ответили, что капитальный ремонт будет в 2027 году. Школа 12 лет не ремонтировалась. Мой ребенок учится в 11-м классе, я живу через дорогу, но когда увидела состояние здания, ужаснулась, — рассказала женщина.

    В управлении образования Шымкента подтвердили, что последний капитальный ремонт здания проводился в 2014 году. Тогда в школе обновили окна и двери, кровлю, фасад и стены.

    Будто сарай, а не школа: в Шымкенте показали состояние школы №40 перед 1 сентября
    кадр из видео

    — В целях определения текущего технического состояния здания была проведена техническая экспертиза. На основании заключения экспертизы в настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации, — сообщили в управлении образования Шымкента.

    Капитальный ремонт школы запланирован на 2027 год.

    Будто сарай, а не школа: в Шымкенте показали состояние школы №40 перед 1 сентября
    кадр из видео

    — В рамках предстоящего ремонта будет предусмотрен полный комплекс необходимых работ в соответствии с техническим состоянием здания, в том числе работы по восстановлению фасада, — уточнили в ведомстве.

    Ранее сообщалось о состоянии сельской школы в Атырауской области. По словам родителей, в здании протекает крыша и появились трещины на стенах, при этом капитальный ремонт до сих пор не начался.

    Ремонт Регионы Казахстана Образование Шымкент школа
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор