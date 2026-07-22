Капремонт школы с протекающей крышей в Атырауской области вновь отложили

Жители села Талдыколь Махамбетского района Атырауской области вновь обеспокоены состоянием местной средней школы. По словам родителей, в здании протекает крыша, на стенах появились трещины, а капитальный ремонт до сих пор не начался, передает корреспондент агентства Kazinform.

Капитальный ремонт школы не проводился уже 16 лет. По словам жителей, во время дождей и таяния снега с крыши течет вода, а зимой в помещениях настолько холодно, что часть кабинетов и спортивный зал невозможно полноценно использовать.

Жительница села Жумагуль Султанова считает, что нынешний текущий ремонт не способен устранить накопившиеся проблемы.

— Во время дождя или таяния снега с крыши школы течет вода. Зимой спортивный зал не работает, в столовой тоже холодно. Раньше в школе расплодились мыши, и их запах до сих пор ощущается, — рассказала она.

Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

Другие родители также жалуются на санитарное состояние здания.

— Дети говорят, что в спортивном зале очень холодно. Во время дождя с потолка иногда капает вода. В школе стоит неприятный запах. Состояние подвала тоже оставляет желать лучшего, — рассказала одна из жительниц села.

Два года назад паводковые воды угрожали социально значимым объектам села. В прошлом году из-за массового нашествия мышей школьников на два месяца перевели на дистанционное обучение. После травли грызунов полностью убрать их тушки, оставшиеся под полом, не удалось, поэтому неприятный запах в здании сохраняется до сих пор. Кроме того, по словам жителей, на территории школы нередко появляются змеи.

Как сообщила руководитель районного отдела образования Махамбетского района Венера Кабышева, реновация школы была запланирована на 2026 год.

— При поддержке спонсоров была разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. На капитальный ремонт предусмотрено 811,8 млн тенге. Из них 80%, или 649,4 млн тенге, уже выделены из районного бюджета. Однако разрешение на начало государственных закупок получено не было, — сообщила она.

Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

В управлении образования Атырауской области перенос сроков ремонта объяснили нехваткой бюджетных средств.

— В средней школе села Талдыколь в рамках подготовки к 2026-2027 учебному году проводится текущий ремонт. В ходе работ будут полностью приведены в порядок внутренние помещения и учебные кабинеты. Все работы завершатся до начала учебного года. Это позволит организовать образовательный процесс без каких-либо препятствий и обеспечить учащимся безопасные и комфортные условия обучения, — сообщили в управлении.

Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

При этом капитальный ремонт будет выполнен только после выделения полного объема финансирования.

Перед началом нового учебного года санитарно-эпидемиологическая служба дополнительно оценит состояние здания. Если специалисты признают школу не соответствующей установленным требованиям, вопрос дальнейшей организации учебного процесса будет решаться отдельно.

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