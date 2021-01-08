Будто разные континенты планеты - Казахстан вновь удивил ведущих «Орла и Решки»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Очередной выпуск программы «Орел и Решка» в серии «Чудеса света» на этот раз был посвящен юго-востоку Казахстана. В этом выпуске показали знаменитый Чарынский каньон, Заилийский Алатау, красивейшие изумрудные озера, поющие барханы и многие другие красоты этого края, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ведущие программы «Орел и Решка» Антон Зайцев и Василиса Хвостова из аэропорта Алматы без промедления отправились в захватывающее путешествие по самым известным природным объектам Алматинской области.

«Казахстан удивил и поразил ведущих «Орла и Решки». Антон Зайцев и Василиса Хвостова покажут вам поющие барханы, горы, изумрудные озера, прекрасные глубокие каньоны. Казахстан - потрясающий, и недели не хватит, чтобы объехать страну. Чарынский каньон, Заилийский Алатау, поющий бархан – эти и другие чудеса вы увидите в выпуске», - обратились к зрителям творческая команда популярной программы.

Ведущая программы Василиса Хвостова перед путешествием отправилась на главный рынок города - Зеленый базар, где устроила себе бесплатный гастротур и отведала традиционные казахские деликатесы: курт, шубат, кумыс, соленое масло и др.

После чего они поспешили вживую увидеть чудеса казахской земли.

Путешествуя по этому краю, будто странствуешь по разным континентам нашей планеты, отметили ведущие. «Горы, как в Патагонии, реки и болота, как на севере Канады, настоящая африканская саванна. Вдруг появляется настоящий кусочек Сахары. Вроде бы пустыней и не пахло. А тут будто с неба свалился огромный бархан длиною в 3 км, шириной в 150 метров. Местные называют его поющим барханом. Из-за ветра он издает странные звуки, словно гудит», - поделился впечатлениями Антон Зайцев.

Первым делом ведущие отправились в путешествие на Чарынский каньон.

«У нас у всех Казахстан ассоциируется с бескрайними степями. Вот еще одно бесконечное, уходящее вдаль чудо. Зачем казахам ездить в Америку, если у них есть свой Большой каньон», - восхитился ведущий программы.

Еще одна достопримечательность и чудо – казахская юрта диаметром почти 20 метров, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, не оставила равнодушным проект «Орел и Решка». По казахской традиции ведущего встретили с шашу, накрыли праздничный дастархан.

Затем ведущие посетили озеро Каинды – красивейшее место Казахстана, расположенное в одном из ущелий Кунгей Алатау. Как известно, озеро образовалось в январе 1911 года после сильнейшего землетрясения, в результате которого произошел горный обвал, перегородивший реку, и долина наполнилась водой. Затонувшие деревья - захватывающая часть пейзажа.

После Антон Зайцев и Василиса Хвостова насладились красивейшими видами озера Кольсай. Кольсайские озера по праву называют «голубым ожерельем» Северного Тянь-Шаня. Окруженные хвойными лесами, высокогорные озера словно магнит притягивают к себе любителей экологического туризма. Интересное увлечение казахского народа – охота с орлами также нашла отражение в программе «Орел и Решка».

«Мы нисколько не пожалели, что решили увидеть не одно, а целую охапку чудес. Эти два дня подарили нам неожиданные открытия. Оказалось, что многие даже и не подозревают, какие чудеса находятся у них под боком. Мы поняли, что чудеса света – это не только чудеса природы. Еще удивительнее – сами люди, их жизнь, их древние обычаи и еда. В Казахстане есть широченный каньон, глубокие озера и добрые люди», - сказали ведущие программы «Орел и Решка» Антон Зайцев и Василиса Хвостова.