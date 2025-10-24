Будет ли безаварийным отопительный сезон в Уральске

Построенная 60 лет назад паровая котельная полностью изношена

Как сообщили общественный активист Мухтар Отесов и член общественного совета Западно-Казахстанской области, юрист Бауыржан Ахметжан, в АО «Жайыктеплоэнерго», снабжающем город теплом, провела проверку независимая экспертная организация.

Согласно условиям договора стоимостью 2 миллиона тенге должна быть проведена техническая проверка труб и оборудования. Проверке подлежат паровая котельная, построенная в 1965 году, турбинный цех и котельный цех.

— Как установлено во время технической проверки, корпус паровой котельной находится в плохом состоянии, очень высок уровень коррозии, железные швеллеры сгнили. Есть вероятность обрушения. Клапаны пропускают воду, теплоизоляция не полная, неправильно уложена, есть опасность потери тепла. Автоматика, электрооборудование не изолированы как следует, сварные соединения труб некачественные, в корпусе паровой котельной имеются трещины. Вот такое заключение дал независимый эксперт, сказав, что необходим срочный ремонт, — говорит Ахметжан.

Фото: «ЖСМ Эксперт» ЖШС

По его словам, указанные дефекты нужно было отремонтировать в течение 10 дней. Но 23 сентября, когда приехал независимый эксперт, оказалось, что в ТЭЦ Уральска по паровой котельной № 5 ничего сделано не было.

— В Уральске проживает около 400 тысяч человек. Обеспечивает город теплом АО «Жайыктеплоэнерго», за это ответственны также акимат Уральска и областное Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому до начала отопительного сезона нужно было создать комиссию с участием Департамента по ЧС и других заинтересованных организаций, составить акт, заранее приготовиться. Кто может дать гарантию, что паровая котельная, построенная 60 лет назад и полностью изношенная, не взорвется и не возникнет аварийная ситуация, как в Экибастузе? — говорят общественные активисты.

Что говорит руководитель Управления?

Руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Беимбет Мусин уточнил, что городские потребители обеспечиваются теплом с помощью водонагревательных котлов АО «Жайыктеплоэнерго». Тепловая энергия, подающаяся из этих котельных — основной источник тепла для города. Как пояснил Б. Мусин, в энергетических котлах с помощью паровых турбин производится электрическая энергия. Работа этих котельных не оказывает отрицательного влияния на процесс теплоснабжения, потому что тепловая энергия подается жителям из водонагревательных котельных.

— Ресурс парка энергетических котельных АО «Жайыктеплоэнерго», то есть срок эксплуатации, установленный заводом-производителем, полностью исчерпан. В настоящее время эти котлы эксплуатируются более 55 лет. Несмотря на это, благодаря постоянному техническому обслуживанию и систематическому ремонту сохраняют работоспособность. В рамках подготовки к зимнему сезону 2025 года, в энергетической котельной № 2 были полностью заменены паронагревательные трубки. Кроме того, обновлены экранные трубы водонагревательной котельной № 11. Проведенные ремонтные работы обеспечат стабильную и безопасную рабту источников тепла, — говорит Б.Мусин.

Фото: «ЖСМ Эксперт» ЖШС

Дополнительно, по данным Управления, начата работа по подготовке проектно-сметной документации на 3 котельные, с целью обновления энергетических котельных. После разработки ПСД будет направлена соответствующая заявка в республиканский бюджет для получения денег. Соответственно, в случае поддержки из республиканского бюджета, начнутся работы по модернизации.

В каком состоянии теплотрассы?

Как сообщил руководитель Управления, в рамках подготовки к отопительному сезону со стороны АО «Жайыктеплоэнерго» все запланированные работы полностью выполнены.

В частности, за счет собственных средств предприятие провело капитальный и текущий ремонт 5,5 километра внутригородских теплосетей. В рамках этой работы были заменены изношенные трубы, выполнена теплоизоляция, заменена соответствующая арматура. Кроме того, за счет средств, выделенных из резерва Правительства, полностью завершена реконструкция 3,9 километра тепломагистрали № 2. Этот проект был начат в апреле текущего года, на сегодняшний день работа выполнена на 100%. В результате значительно повысилась надежность теплосетей и их противоаварийная устойчивость.

Фото: «ЖСМ Эксперт» ЖШС

Еще один важный вопрос — бесперебойное снабжение теплом жилых домов. Хотя в областном центре отопительный сезон начался, жители пишут в соцсетях, что еще есть неподключенные дома.

По этому поводу Б.Мусин сообщил, что многоэтажные дома в городе полностью подключены к центральному отоплению. Вместе с тем, обеспечены теплом социальные объекты, в частности школы, детские сады, больницы и другие учреждения.

— Процесс подачи тепла проведен поэтапно, в соответствии с утвержденным графиком. Параметры тепла, подаваемого в каждый жилой дом, находятся на контроле, при необходимости проводятся срочные регулировочные работы. В отопительном сезоне обращения от жителей оперативно рассматривются, вопросы своевременно решаются. Работники коммунальной сферы работают в усиленном режиме, — сказал Мусин.

Жители города выражают свое беспокойство по поводу теплоснабжения города. Самое главное — провести отопительный сезон безопасно, без аварий.

Ранее сообщалось, насколько готова к отопительному сезону Западно-Казахстанская область.