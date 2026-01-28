Будет зависеть от спроса — глава Минэнерго РК о ценах на бензин после моратория
Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов прокомментировал возможный рост цен на бензин после окончания действия моратория, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он напомнил, что ранее повышение цен было остановлено «волевым» решением Правительства.
— Если примется решение, что после 31 марта снова Правительство не будет вмешиваться в деятельность автозаправочных станций и будет действовать рынок, тогда внутренний спрос и внутреннее предложение будет диктовать дальнейшие условия развития ценообразования, — сказал Аккенженов в кулуарах Мажилиса.
Министр также отметил, что ведомство не занимается регулированием рынка с 1 февраля 2025 года.
— Поэтому, если цена будет расти, она будет соответствовать нынешнему положению нашей экономики, — подчеркнул он.
Напомним, что с 16 октября в Казахстане введен мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо — до стабилизации уровня инфляции.