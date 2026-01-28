Будет зависеть от спроса — глава Минэнерго РК о ценах на бензин после моратория

Он напомнил, что ранее повышение цен было остановлено «волевым» решением Правительства.

— Если примется решение, что после 31 марта снова Правительство не будет вмешиваться в деятельность автозаправочных станций и будет действовать рынок, тогда внутренний спрос и внутреннее предложение будет диктовать дальнейшие условия развития ценообразования, — сказал Аккенженов в кулуарах Мажилиса.

Министр также отметил, что ведомство не занимается регулированием рынка с 1 февраля 2025 года.

— Поэтому, если цена будет расти, она будет соответствовать нынешнему положению нашей экономики, — подчеркнул он.

Напомним, что с 16 октября в Казахстане введен мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо — до стабилизации уровня инфляции.