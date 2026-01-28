РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:17, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Будет зависеть от спроса — глава Минэнерго РК о ценах на бензин после моратория

    Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов прокомментировал возможный рост цен на бензин после окончания действия моратория, передает корреспондент агентства Kazinform.

    азс
    Фото: pixabay.com

    Он напомнил, что ранее повышение цен было остановлено «волевым» решением Правительства.

    — Если примется решение, что после 31 марта снова Правительство не будет вмешиваться в деятельность автозаправочных станций и будет действовать рынок, тогда внутренний спрос и внутреннее предложение будет диктовать дальнейшие условия развития ценообразования, — сказал Аккенженов в кулуарах Мажилиса.

    Министр также отметил, что ведомство не занимается регулированием рынка с 1 февраля 2025 года.

    — Поэтому, если цена будет расти, она будет соответствовать нынешнему положению нашей экономики, — подчеркнул он.

    Напомним, что с 16 октября в Казахстане введен мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо — до стабилизации уровня инфляции.

    Теги:
    Цена Минэнерго РК Бензин Ерлан Аккенженов
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают