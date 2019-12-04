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Будет весело, креативно и душевно – Димаш пригласил на свой второй сольный концерт в Москве
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген даст второй сольный концерт в Москве, передает МИА «Казинформ».
Видеообращение к своим фанатам он записал в своем Instagram.
«Дорогие друзья! С радостью приглашаю вас на мой концерт в Москве, который состоится 9 марта 2020 года на арене «Мегаспорт». Это будет весело, креативно и душевно! Жду вас в первые праздничные весенние дни в Москве на моем шоу. Билеты на сайте официального билетного партнера тура по России - www.icetickets.ru», - говорится в посте.
Кроме того, певец добавил, что второй концерт состоится по многочисленным просьбам его слушателей.
Напомним, первый концерт Димаша в Москве прошел при полном аншлаге 22 марта в Государственном Кремлевском дворце.
Отметим, что совсем скоро, 10 декабря текущего года, состоится его концерт в Нью-Йорке. Ранее Димаш также пригласил на свой первый сольный концерт в Чехии, который состоится в городе Прага 25 марта в Tipsport-Arena.
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