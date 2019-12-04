+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -4 °С
USD 387.07 EUR 428.95
RUB 6.04 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Будет весело, креативно и душевно – Димаш пригласил на свой второй сольный концерт в Москве

4 Декабря 2019 02:00
Поделиться:
Будет весело, креативно и душевно – Димаш пригласил на свой второй сольный концерт в Москве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген даст второй сольный концерт в Москве, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Фанаты Димаша поделились собственным видением творчества казахстанского музыканта
Димаш Кудайберген даст сольный концерт в Праге Димаш Кудайберген поблагодарил фанатов после концерта в Санкт-Петербурге Димаш Кудайберген впервые спел дуэтом с фанаткой из Индонезии на концерте в Санкт-Петербурге

Видеообращение к своим фанатам он записал в своем Instagram.

«Дорогие друзья! С радостью приглашаю вас на мой концерт в Москве, который состоится 9 марта 2020 года на арене «Мегаспорт». Это будет весело, креативно и душевно! Жду вас в первые праздничные весенние дни в Москве на моем шоу. Билеты на сайте официального билетного партнера тура по России - www.icetickets.ru», - говорится в посте.

Кроме того, певец добавил, что второй концерт состоится по многочисленным просьбам его слушателей.

Напомним, первый концерт Димаша в Москве прошел при полном аншлаге 22 марта в Государственном Кремлевском дворце.

Отметим, что совсем скоро, 10 декабря текущего года, состоится его концерт в Нью-Йорке. Ранее Димаш также пригласил на свой первый сольный концерт в Чехии, который состоится в городе Прага 25 марта в Tipsport-Arena.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Культура, Россия, Димаш Кудайберген,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив