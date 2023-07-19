Будет уволен судья, назначивший мягкий приговор убийце 5-летней девочки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный Суд провел служебную проверку по факту вынесения в мае текущего года незаконного приговора в отношении подозреваемого в убийстве малолетней девочки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Верховного Суда РК.



Как сообщалось, подозреваемый ранее был осужден на 10 лет лишения свободы, а в этом году приговорен к ограничению свободы на 3 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, убийца 5-летней девочки, ранее в алкогольном опьянении, пытался убить односельчанина топором. Дело велось по статье 106 УК РК (нанесение тяжких телесных повреждений). После этого суд арестовал мужчину на время следствия.

Тогда он отделался лишь домашним арестом, вместо реального приговора. А спустя время, рецидивист зверски напал на девочку и убил её.

По итогам проверки, проведенной Верховным Судом по факту вынесения приговора по ранее совершенному преступлению, инициирован вопрос об освобождении председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области Нурказы Шетенова от занимаемой должности.