Будет увеличено количество грантов для обучения в технических вузах - МОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время выступления на заседании Мажилиса Глава государства К.К. Токаев обозначил перед Правительством ряд важнейших поручений. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказался о задачах, поставленных Главой государства перед ведомством, передает МИА «Казинформ».

«Перед нашим министерством были поставлены задачи, направленные на обеспечение доступа к качественному образованию. Мы уже приступили к исполнению данных поручений, об этом я рассказал на прошедшем заседании Правительства», - сообщил глава МОН на своей странице в Facebook.

Асхат Аймагамбетов коротко остановился на некоторых.

- В соответствии с поручением Президента планируется принять норму по предоставлению грантов для обучения в вузах и колледжах детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, погибших при исполнении.

Уверен, что такая поддержка со стороны государства является необходимой мерой, мы все во время недавних трагических событий были свидетелями героизма людей, защищавших граждан ценой собственной жизни.

Касательно привлечения лучших педагогов в регионы, где наблюдается кадровый дефицит и имеется большой разрыв в качестве знаний.

По поручению Президента нами разрабатывается специальная программа по привлечению лучших педагогов в эти регионы с соответствующим пакетом мер поддержки.

Для того, чтобы педагоги были заинтересованы в работе в данных областях, мы предлагаем такие меры, как соцподдержка, установление повышающего коэффициента зарплаты, предоставление жилья или компенсация стоимости аренды жилья, компенсация оплаты коммунальных услуг и т.д.

Такой соцпакет будет предоставлен педагогам, которые пройдут специальную процедуру, будут соответствовать определенным критериям, и которые перейдут на работу в определенные школы. Некоторые детали еще обсуждаются.

Ряд заданий Главы государства касаются развития высшего образования. Еще одно направление – это открытие филиалов 5 зарубежных вузов. Эта мера, помимо прочего, позволит улучшить конкуренцию среди отечественных университетов. Отмечу, что мы уже приступили к работе в этом направлении. В сентябре 2021 года открыт филиал британского Университета Де Монтфорт Лестер (De Montfort University Leicester).

Кроме того, прорабатывается вопрос по передаче Университета им. М. Козыбаева в доверительное управление учреждению «Университет Аризона».

Для увеличения доступа молодёжи западных регионов страны к высшему образованию там будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических университетов.

Также в соответствии с поручением Президента идет работа по открытию филиала ведущего российского вуза технического направления. Помимо этого, ведутся переговоры с рядом зарубежных топовых вузов по открытию их филиалов.

Также планируется выделение дополнительных грантов по техническому направлению подготовки для поступающих из регионов с большим разрывом в качестве образования.

Данные целевые гранты будут выделяться для обучения в ведущих вузах страны. При этом предлагается в качестве одного из условий закрепить отработку выпускников по основному месту жительства. Кроме того, уже в текущем году будет увеличено количество грантов для обучения в вузах по техническому направлению подготовки, - сообщил министр.