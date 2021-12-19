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Будет сформирована программа продовольственной безопасности Афганистана - СМИД ОИС

19 Декабря 2021 21:47
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Будет сформирована программа продовольственной безопасности Афганистана - СМИД ОИС

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев принял участие в чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по гуманитарной ситуации в Афганистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Мероприятие продемонстрировало солидарность мусульманских стран с афганским народом и стремление предпринять активные действия по предотвращению ухудшения ситуации. К участникам СМИД ОИС обратился Премьер-министр Иcламской Республики Пакистан Имран Хан с призывом трансформировать заявления в реальные действия в отношении помощи Афганистану.

Специально приглашенный для ознакомления с гуманитарной ситуацией в стране и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заверил участников в том, что новые власти обеспечивают безопасность для всех жителей и предпринимают необходимые меры для удовлетворения требований и ожиданий ОИС и международного сообщества, в том числе в области борьбы с терроризмом и наркотрафиком. В то же время он обратил внимание на срочную необходимость гуманитарной помощи и обеспечения финансирования для выплат гражданам.

В своем выступлении Ш. Нурышев отметил вносимый Казахстаном вклад в усилия международного сообщества по восстановлению Афганистана и преодолению гуманитарного кризиса в этой стране. В этой связи он озвучил ряд предложений, в том числе по усиленному использованию потенциала Исламской организации продовольственной безопасности для оказания помощи Афганистану, сотрудничеству стран ОИС по обучению афганских студентов в Казахстане, использованию казахстанской вакцины «Qazvac» и МФЦА для сотрудничества с создаваемым Исламским банком развития Гуманитарным трастовым фондом.

Одним из важных результатов заседания стало решение о формировании Программы продовольственной безопасности Афганистана под эгидой Исламской организации по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой находится в Казахстане.

По итогам заседания стороны приняли совместное заявление, в котором заявили о готовности далее оказывать гуманитарное содействие Афганистану, а также закрепили решение назначить заместителя генерального секретаря ОИС Тарига Али Бахита Специальным представителем генерального секретаря организации по Афганистану.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Экономика   #Безопасность   #Афганистан  
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