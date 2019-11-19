Будет построен новый корпус НИИ травматологии и ортопедии – Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева будет построен новый корпус Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«По поручению Президента К.К.Токаева будет построен новый корпус Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии», - написал Елжан Биртанов в Twitter.

Как сообщалось, Глава государства посетил столичный НИИ травматологии и ортопедии и поручил Правительству решить вопрос о реконструкции клиники, строительстве нового корпуса.