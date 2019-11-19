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Будет построен новый корпус НИИ травматологии и ортопедии – Елжан Биртанов
19 Ноября 2019 14:06
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НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева будет построен новый корпус Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.
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«По поручению Президента К.К.Токаева будет построен новый корпус Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии», - написал Елжан Биртанов в Twitter.
Как сообщалось, Глава государства посетил столичный НИИ травматологии и ортопедии и поручил Правительству решить вопрос о реконструкции клиники, строительстве нового корпуса.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Строительство, Здравоохранение,
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