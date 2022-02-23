Будет ли запрещена деятельность майнинговых ферм в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Абай Шангитбаев ответил на вопрос про запрет работы майнинговых ферм в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Они тоже отрасль экономики. Есть своя рабочая, обслуживающая зона. Поэтому у энергетиков нет цели остановить их работу. Но, как и сейчас, в зимний период, говоря профессиональным языком, существует проблема снижения энергопотребления в часы работы энергосистемы всеми силами», - сказал Абай Шангитбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Спикер добавил, что государство заинтересовано получать доходы от этого вида деятельности в виде налогов, но так как это новый вид отрасли, то необходимы новые подходы контроля и организации этой деятельности.

Ранее директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов отметил, что в настоящее время в Казахстане проводятся исследования по развитию атомной энергетики.

«В настоящее время в Казахстане проводятся исследования по развитию атомной энергетики на основании природно-климатических факторов Казахстана и возможному влиянию АЭС на окружающую среду», - сказал Жаслан Касенов.

Спикер добавил, что сейчас идет активная работа по изучению технологий 6 мировых поставщиков реакторных технологий. Это американские (NuScale), американо-японские (GE-Hitachi), корейские (KHNP), китайские (CNNC), российские (Росатом) и французские (EDF) технологии.