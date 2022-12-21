Будет ли у жамбылских аграриев поливная вода?

21 Декабря 2022, 03:16

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений застопорилась в Жамбылской области. Получат ли жамбылские крестьяне к началу вегетационного периода-2023 возможность пользоваться поливной водой, обсуждали в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, для Жамбылской области через Европейский банк реконструкции и развития выделены средства на реализацию 34 проектов по реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском, Жуалынском, Байзакском, Кордайском и Меркенском районах. Ход работ по проектам ЕБРР не сходит с повестки дня облакимата из-за несвоевременного выполнения протокольных поручений акима области и профильного министерства.

Еще в начале 2022 года вопросы завершения ремонтно-строительных работ на этих водных объектах обсуждали персонально с каждым ответственным подрядчиком, выясняли причины срыва сроков и рабочих графиков. Была создана специальная рабочая группа, ответственным лицам и подрядным организациям даны конкретные поручения, установлен план-график. Однако строительные фирмы-подрядчики протокольные поручения не выполняли, дедлайны нарушали, несмотря на предстоящий вегетационный период.

Как отметили в пресс-службе акимата Жамбылской области, вопросы завершения ремонтно-строительных работ на водных объектах по проектам Европейского банка реконструкции и развития рассмотрены на совещании с участием акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова и генерального директора РГП «Казводхоз» Алтая Елжасова.

Общая стоимость проектов составляет 26,5 млрд тенге, на сегодняшний день освоено 12,8 млрд тенге. Завершен ремонт 91 канала (380,9 км), 321 сооружения, 33 скважин. На 173 каналах идут ремонтные работы, которые будут завершены в следующем году. В области планируют восстановить 53,9 тысячи га орошаемых земель (восстановлено 23,9 тысячи га).

Нуржан Нуржигитов подверг критике работу по реконструкции оросительных систем относительно затянувшихся сроков работ.

«В целом цифры неутешительные. Подрядчики заверили, что до конца года будет выполнено 85-90% работ. До начала нового вегетационного сезона все объекты должны были быть сданы. Вместо конкретных результатов - лишь пустые разговоры. Все финансовые проблемы решены. У подрядчиков нет серьезных аргументов для того, чтобы нарушать график строительных работ», - подчеркнул Нуржан Нуржигитов.

Каждый проект глава региона обсудил персонально с каждым ответственным подрядчиком.

«Сельчане каждый день с утра до вечера работают на поле. Пока вы сидите в своих кабинетах и не можете разобраться с документами, крестьяне не хотят терять ни одного дня и хотят вовремя получать воду. До начала вегетационного периода работы на 100% должны быть завершены. Наша конечная цель - рост объемов производства сельхозпродукции», - заключил аким области.

Представителей компаний предупредили, что в случае срыва графика работ и невыполнения своих обязательств с ними расторгнут договор. Нуржан Нуржигитов поручил акиматам районов контролировать качество и сроки работ.

Фото: Галина Скрипник