Будет ли у казахстанцев выбор вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дадут ли казахстанцам возможность выбирать вакцину от коронавируса – на этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцинироваться будем любой доступной вакциной, которая будет в регионе. Потому что у нас и та, и та вакцина лимитированная. То есть, по мере доступа на рынок эта вакцина будет выходить, процесс вакцинации, как вы знаете, добровольный. Здесь все будет зависеть от граждан, согласятся ли они получать ту или иную вакцину. Любые другие вакцины, которые появятся у нас рынке, они все будут проверены на эффективность и безопасность. Поэтому и срок выхода казахстанской вакцины отложен, мы должны провести все надлежащие процедуры, хотя уже сейчас имеем хороший эффект по результатам клинических исследований», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что ко всем вакцинам требования одинаковые.

«Поэтому, что будет доступно на момент, когда человек пойдет на вакцинацию, то и будет вакцинироваться. Всегда есть право на отказ, это право выбора каждого казахстанца. Какой-то ощутимый эффект от вакцинации будет достигнут при вакцинации 60% охвата населения. Соответственно, как только эта критическая масса привьется, тогда мы и получим коллективную защиту. Но надо иметь ввиду, что помимо Казахстана есть и другие страны, в которых темпы иные, и у нас активный миграционный процесс. Пока критическая масса стран не привьется значительно, всегда будет риск повторного вхождения вируса, в том числе и мутированного, на территорию страны», - добавил министр.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



