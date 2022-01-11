Будет ли работать метро в Алматы с 12 января

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В транспортном холдинге Алматы сообщили, что работа метрополитена пока приостановлена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось о том, что с 12 января в Алматы начнут курсировать практически все маршруты, в том числе и пригородные.

«В связи с введенным в Алматы режимом ЧП, с 12 января все внутригородские маршруты будут работать с 08:00 до 20:00 по расписанию выходного дня. Интервал движения будет составлять 30-40 минут. Маршруты, затрагивающие пригород, №№ 10, 227 ,231, 23, 117, 221, 228, 219, 203, 207, 222, 204, 225, 212, 210, 202, 224, 12, 220, 208, 214, 217 будут работать с 09:00 до 18:00 с сокращением планового количества автобусов на линии», - сообщили в холдинге.

Напомним, после массовых беспорядков в Алматы работа общественного транспорта возобновляется поэтапно. Сегодня, 11 января, по городу курсировали 41 маршрут с 7:45 до 20:00 часов.