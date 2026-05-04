Будет ли проводиться акция «Бессмертный полк» в Астане

В Астане в этом году не планируется проведение акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы. Об этом сообщили в акимате столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации управления внутренней политики города, традиционное шествие с портретами участников Второй мировой войны в Астане не запланировано. В текущем году будет продолжена акция «Батырларға тағзым» в онлайн-формате.

Также в пресс-службе акимата Астаны добавили, что 7 мая ко Дню защитника Отечества на площади Қазақ елі состоится плац-концерт. В рамках мероприятия запланирована праздничная программа с участием военных оркестров и парадных расчетов госорганов. Также будут представлены элементы строевой подготовки и показательные выступления церемониальных подразделений.

Начало — в 11:00.

Ранее сообщалось, что ЦОНы не будут работать в Казахстане 1, 7 и 9 мая.