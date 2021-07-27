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Будет ли повторная вакцинация от COVID-19 в Алматы

27 Июля 2021 18:28
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Будет ли повторная вакцинация от COVID-19 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ожидается ли в Алматы повторная прививочная кампания, ответил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вопрос о повторной вакцинации задается много горожанами. Но повторной кампании вакцинации сейчас не планируется. По крайней мере, пока не определены сроки. Мы сейчас должны сначала завершить эту первую кампанию. Вопрос о повторной вакцинации граждан пока рассматривается на уровне Министерства здравоохранения и точных сроков, дат и показаний для нее пока нет», - ответил глава УОЗ в ходе брифинга в РСК.

Нариман Табынбаев ранее заявил, что в городе растет госпитализация пациентов с коронавирусом - до 400-420 пациентов в сутки. По его словам, эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе остается напряженной, с тенденцией к ухудшению.

Кроме того, он озвучил прогноз по коронавирусу на предстоящие три месяца.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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