Будет ли поощрена Елена Рыбакина за выступление на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет ли Елена Рыбакина поощрена Федерацией тенниса Казахстана как единственная теннисистка, дошедшая до матча за бронзу? На этот вопрос ответил вице-президент федерации тенниса РК Юрий Польский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, конечно, будем поощрять. Уже сейчас ведутся переговоры. Заинтересовались спонсоры, в частности компания Beeline, Forte Bank. С ними разговариваем. Приблизительная сумма около 70 тысяч долларов они хотят от себя выделить, чтобы помочь спортсменке подниматься дальше и прогрессировать», - прокомментировал Юрий Польский.

Он также отметил, что будет дополнительная работа проводиться с физиотерапевтом, фитнес-тренером, чтобы она была выносливей.

«Она молодая теннисистка. У нее большой потенциал. Как раз таки хотим сейчас ее поддержать, чтобы она развивалась дальше. Тем более, это было ее первая Олимпиада. В принципе у нее есть все хорошие инструменты, чтобы выиграть матч, мощная подача на уровне мужской подачи. Нужно немножко подработать: правильный настрой и концентрация. Олимпиада уже дала ей уверенность. Она продолжает дальше, сейчас играет в турнире США. Мы ее поддержим и надеемся, что она будет дальше развиваться», - сказал вице-президент Федерации тенниса.



