Будет ли перенесена в Астану Академия наук — Ахылбек Куришбаев

— Теперь это — историческое здание. Поскольку здесь была расположена Академия Сатпаева, есть возможность организовать работу. Планов переноса в Астану у меня нет. Думаю, что и у руководства нет такого плана. Потому, что это храм науки, — сказал А.Куришбаев.

Президент Академии критически отметил, что сейчас не столько организуют научную работу, сколько отчитываются.

— Сейчас в науке стало много красивых слайдов. Мы красиво показываем, «как мы развиваем науку, какие происходят изменения». Это правильно, но теперь нужно от слайдов перейти к работе. Мы перешли от слов к делу. Мы создали экспертный центр при Академии, в котором работают зарубежные и наши ученые. В этом центре мы выявляем проблемы, которые сдерживают развитие науки, препятствуют внедрению научных результатов в производство, и вносим предложения в Министерство науки и высшего образования. Благодаря этому раскрыто немало проблем, — сказал президент Академии.

Напомним, 27 марта этого года было официально объявлено о роспуске республиканского общественного объединения «Национальная академия наук Республики Казахстан».