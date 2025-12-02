РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:18, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Будет ли перенесена в Астану Академия наук — Ахылбек Куришбаев

    Президент Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев в программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly сообщил, в чьей собственности останется здание Академии наук в Алматы, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Ақылбек Күрішбаев
    Фото: Дияр Бексұлтанов

    — Теперь это — историческое здание. Поскольку здесь была расположена Академия Сатпаева, есть возможность организовать работу. Планов переноса в Астану у меня нет. Думаю, что и у руководства нет такого плана. Потому, что это храм науки, — сказал А.Куришбаев.

    Президент Академии критически отметил, что сейчас не столько организуют научную работу, сколько отчитываются. 

    — Сейчас в науке стало много красивых слайдов. Мы красиво показываем, «как мы развиваем науку, какие происходят изменения». Это правильно, но теперь нужно от слайдов перейти к работе. Мы перешли от слов к делу. Мы создали экспертный центр при Академии, в котором работают зарубежные и наши ученые. В этом центре мы выявляем проблемы, которые сдерживают развитие науки, препятствуют внедрению научных результатов в производство, и вносим предложения в Министерство науки и высшего образования. Благодаря этому раскрыто немало проблем, — сказал президент Академии.

    Напомним, 27 марта этого года было официально объявлено о роспуске республиканского общественного объединения «Национальная академия наук Республики Казахстан».

    Теги:
    Наука Академия наук
    Муратбек Макулбеков
    Автор
