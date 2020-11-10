Будет ли Казахстан закупать вакцину Pfizer против коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Регистрация вакцины компании Pfizer ожидается в ноябре текущего года. Заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурлыбек Асылбеков ответил на вопрос, будет ли Казахстан закупать данную вакцину, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вы знаете, что эта информация вышла только вчера. Мы тоже узнали из СМИ. Министерством здравоохранения этот вопрос будет срочно прорабатываться. Мы подходим здесь комплексно, есть отечественная вакцина, РФ, другие вакцины. Есть информация о том, что до этого третья фаза ни у кого не была закончена, после регистрации данной вакцины, мы будем в этом контексте работать. И с компанией Pfizer, и с соучредителем», - сказал Нурлыбек Асылбеков на брифинге в СЦК.
Ранее глава СК «Фармация» Ерхат Искалиев рассказал о ситуации с обеспечением лекарственных средств в регионах. Кроме того, он сообщил о механизме распределения гуманитарной помощи между медучреждениями страны.
- Как будут работать театры в Алматы
- Будут ли казахстанцев обеспечивать бесплатными масками
- Минздрав планирует обеспечить бесплатной вакциной против коронавируса 15% населения
- Неснижаемый запас лекарств увеличат до 25% в Казахстане
- Казахстан стал производить наиболее востребованные лекарства – СК Фармация
- Медеу и Шымбулак будут работать в тестовом режиме
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана