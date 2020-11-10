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Будет ли Казахстан закупать вакцину Pfizer против коронавируса

10 Ноября 2020 12:00
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Будет ли Казахстан закупать вакцину Pfizer против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Регистрация вакцины компании Pfizer ожидается в ноябре текущего года. Заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурлыбек Асылбеков ответил на вопрос, будет ли Казахстан закупать данную вакцину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вы знаете, что эта информация вышла только вчера. Мы тоже узнали из СМИ. Министерством здравоохранения этот вопрос будет срочно прорабатываться. Мы подходим здесь комплексно, есть отечественная вакцина, РФ, другие вакцины. Есть информация о том, что до этого третья фаза ни у кого не была закончена, после регистрации данной вакцины, мы будем в этом контексте работать. И с компанией Pfizer, и с соучредителем», - сказал Нурлыбек Асылбеков на брифинге в СЦК.

Ранее глава СК «Фармация» Ерхат Искалиев рассказал о ситуации с обеспечением лекарственных средств в регионах. Кроме того, он сообщил о механизме распределения гуманитарной помощи между медучреждениями страны.


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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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