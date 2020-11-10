Будет ли Казахстан закупать вакцину Pfizer против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Регистрация вакцины компании Pfizer ожидается в ноябре текущего года. Заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурлыбек Асылбеков ответил на вопрос, будет ли Казахстан закупать данную вакцину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что эта информация вышла только вчера. Мы тоже узнали из СМИ. Министерством здравоохранения этот вопрос будет срочно прорабатываться. Мы подходим здесь комплексно, есть отечественная вакцина, РФ, другие вакцины. Есть информация о том, что до этого третья фаза ни у кого не была закончена, после регистрации данной вакцины, мы будем в этом контексте работать. И с компанией Pfizer, и с соучредителем», - сказал Нурлыбек Асылбеков на брифинге в СЦК.

Ранее глава СК «Фармация» Ерхат Искалиев рассказал о ситуации с обеспечением лекарственных средств в регионах. Кроме того, он сообщил о механизме распределения гуманитарной помощи между медучреждениями страны.