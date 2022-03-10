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    11:37, 10 Март 2022 | GMT +6

    Будет ли индексация пенсий и соцвыплат, прокомментировал Серик Шапкенов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов ответил на вопрос, планируется ли провести повторную индексацию пенсий и социальных выплат из-за удорожания цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Индексация по закону проводится ежегодно. В этом году по всем соцвыплатам уже была индексация», - отметил министр труда и социальной защиты, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

    «Все принимаемые решения должны быть обоснованными и сбалансированными. Есть отдельный оперативный штаб, который оценивает всю ситуацию, и в зависимости от ситуации будут приняты решения. Вопрос пока открытый», - сказал Серик Шапкенов.

    Ранее сообщалось , что в рамках программы повышения доходов населения для обеспечения роста трудовых доходов будет увеличена средняя зарплата работников сфер здравоохранения, образования, культуры, науки.




    Теги:
    Соцвыплаты Правительство Правительство РК Главная Общество Экономика
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