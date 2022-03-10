Будет ли индексация пенсий и соцвыплат, прокомментировал Серик Шапкенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов ответил на вопрос, планируется ли провести повторную индексацию пенсий и социальных выплат из-за удорожания цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Индексация по закону проводится ежегодно. В этом году по всем соцвыплатам уже была индексация», - отметил министр труда и социальной защиты, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

«Все принимаемые решения должны быть обоснованными и сбалансированными. Есть отдельный оперативный штаб, который оценивает всю ситуацию, и в зависимости от ситуации будут приняты решения. Вопрос пока открытый», - сказал Серик Шапкенов.

Ранее сообщалось , что в рамках программы повышения доходов населения для обеспечения роста трудовых доходов будет увеличена средняя зарплата работников сфер здравоохранения, образования, культуры, науки.







