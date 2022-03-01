Будем выполнять репатриационные рейсы, пока всех казахстанцев из Украины не вывезем - Питер Фостер

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер прилетел вместе с эвакуированными казахстанцами из Украины и рассказал, какая сейчас там ситуация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы очень рады вернуться. Спасибо вам всем, что пришли нас поприветствовать. Мы прилетели вместе со 175 пассажирами, которые были эвакуированы из Украины, включая одну кошку и одну собаку», - заявил спикер.

Он отметил, что репатриационные рейсы будут организованы в дальнейшем при необходимости.

«Завтра в полдень туда направится второй рейс для того, чтобы забрать тех пассажиров, которые смогли преодолеть очередь на границе. Мы будем выполнять репатриационные рейсы, пока всех до единого оттуда не вывезем», - заметил он.

Питер Фостер также подчеркнул, что очень сложно собрать всех людей и пересечь границу на западе.

«Система сбора пассажиров на границе и в аэропорту в Катовице по обслуживанию рейсов более менее налажена, поэтому мы надеемся, что все это дальше будет проходить без труда», - сказал Фостер.

По его словам, авиакомпания готова организовать 3-4-5 рейсов, если это будет необходимо.

«Эти рейсы мы в первую очередь будем выполнять для граждан Казахстана. По данным Посольства, зарегистрированных в Украине казахстанцев от 1500 до 2000. Сколько из них захотят покинуть территорию Украины, мы точно сказать не можем. Нам также нужно будет учитывать то, как люди быстро будут пересекать границу. Там очередь продвигается очень медленно…», - ответил президент авиакомпании.

Напомним, в Алматы вечером 28 февраля прилетел первый рейс с казахстанцами из Украины. Борт Air Astana со 175 пассажирами прибыл из польского города Катовице.

В настоящее время ожидается прибытие в мегаполис следующего репатриационного рейса из Украины. Он запланирован на 1 марта.

Ранее отмечалось, что для граждан Казахстана из польского города Катовице организуют три репатриационных рейса.