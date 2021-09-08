Будем собирать до 500 единиц сельхозтехники - аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области запустили два новых предприятия, расположенных на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«CLAAS» - это мировой бренд, проверенное качество. Мы упорно шли к реализации проекта. Переговоры и сотрудничество с немецкой компанией уже дали свои плоды. На заводе будут собирать до 500 единиц комбайнов, тракторов и посевных комплексов. Аграрии получат качественную и высокопроизводительную технику по сниженной цене. Электротехнический завод расположился в ранее пустующем здании. Отечественный инвестор вложил в запуск высокотехнологичного предприятия 10 млрд тенге инвестиций. Теперь в «Alageum Electric» будут выпускать 13 тысяч трансформаторов ежегодно. Будет создано более 300 новых рабочих мест. Производство ориентировано на экспорт», - написал на своей странице в социальной сети аким области Кумар Аксакалов.

Напомним, завод сельскохозяйственной техники немецкого концерна и электротехнический завод ТОО «Alageum Electric» посетил во время рабочей поездки в регион Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее мы рассказывали, что электротехнический завод строит для своих сотрудников дом на 104 квартиры, реконструируют бывшее здание гормолзавода под жилье. Что касается завода по сборке сельхозтехники, то глава региона заверял, что 30% производства будет локализовано. В этом году в Петропавловске соберут более 90 комбайнов.

Специальную экономическую зону в Петропавловске создали в 2019-м году. Первым участником СЭЗ стала турецкая компания «YDA Holding». Инвестор строит в Петропавловске современную многопрофильную больницу. Затем в СЭЗ вошли проекты по производству сельскохозяйственной техники и трансформаторов и электротехнической продукции. Позже стало известно о строительстве фармацевтического завода на территории СЭЗ.