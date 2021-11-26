Будем придавать Косшы облик города - аким Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О развитии города Косшы рассказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Село Косшы приобрел статус города областного значения. Но мы понимаем, что это статус, а по содержанию, чтобы село стало городом, предстоит провести большую комплексную работу, системную работу, чем мы сегодня и занимаемся», - сказал во время пресс-конференции в СЦК Ермек Маржикпаев.

По данным акима, около 20 млрд тенге инвестиций вложено в пристоличную зону.

«По Косшы, если в 2017 году было 2 млрд тенге, то 6 млрд - в 2018 году, и два года - по 7 млрд тенге мы выделяем для развития города Косшы. Понятно, что вопросов очень много по пристоличной зоне, даже несмотря на такие выделяемые средства», - проинформировал аким.

Как привел данные Ермек Маржикпаев, в 2011 году население Косшы составило 7 тысяч человек, на данный момент в городе проживают почти 65 тысяч человек.

«Если мы говорим, что там 150 тысяч человек числиться, то на практике гораздо больше – более 200 тысяч. В поселке Талапкер , Жибек Жолы, Ильинка (Караоткель), Коянды проживает от 15 до 20 тысяч человек, то есть огромная масса населения, и, конечно, мы сегодня не успеваем ни с инженерными сетями, ни с объектами социальной сферы, хотя большая работа проводится», - отметил глава региона.

Аким отметил, что в Косшы введут в эксплуатацию 4 социальных объекта и школу на 1200 мест.

«Сдаем поликлинику на 100 мест, в будущем году сдаем школу на 1200 мест и начинаем строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Начали проектировать дом культуры, проектируем ряд спортивных площадок, то есть будем придавать нашему Косшы облик города. По дорогам большую работу проводим. Республика помогает, область софинансирует», - отмечает Ермек Маржикпаев.

«Мы стараемся оперативно решать вопросы, которые у нас возникают по Косшы.

Перспектива не плохая. Сегодня делаем ПСД по электроснабжению, по водоснабжению новых микрорайонов. Будем делать все, для того, чтобы город стал городом», - подчеркнул Е. Маржикпаев.

По информации акима, для развития города в ближайшие пять лет планируется выделение из бюджета 113 млрд тенге.