Будем обжаловать – Елжан Биртанов о решении суда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов планирует обжаловать решение суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с законом, у меня есть право обжаловать данное решение. Мы им обязательно воспользуемся, поэтому тут вопрос еще открытый. Будем дальше бороться, доказывать свою правоту. Я не удовлетворен приговором в части цифровой платформы, потому что мы представили достаточно доказательств о том, что версия обвинения ничем не доказывается, доказательств нет. Платформа - вполне работоспособный продукт, должна будет использоваться – и этого никто не скрывает. Поэтому нам не понятен иск Минздрава – почему мы с Олжасом Абишевым должны 1,3 млрд тенге заплатить. Эти деньги поступили на счет хорватской компании. Если Министерство здравоохранения считает, что их интересы ущемлены, я полагаю, что они должны взыскивать с хорватской компании. Полагаю, что и хорватская компания в стороне не останется, поскольку решение это спорное», - сказал Елжан Биртанов журналистам после оглашения приговора.

По его словам, выплатить взыскиваемую с него и Олжаса Абишева сумму в 1,3 млрд тенге ему не под силу. В настоящее время он работает в найме в медицинской компании управляющим директором.

Ранее суд оправдал Елжана Биртанова по эпизоду «использование воздушного судна санитарной авиации». По второму эпизоду «приемка нерабочей платформы по цифровизации Министерства здравоохранения» Елжан Биртанов вместе с Олжасом Абишевым признаны виновными. Елжану Биртанову назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с установлением пробационного контроля, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.