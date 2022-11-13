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Будем и дальше прославлять нашу страну - финалисты чемпионата Азии по боксу

13 Ноября 2022, 16:41
Будем и дальше прославлять нашу страну - финалисты чемпионата Азии по боксу
13 Ноября 2022, 16:41

Будем и дальше прославлять нашу страну - финалисты чемпионата Азии по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ – По итогам состоявшегося в Иордании чемпионата Азии по боксу корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с финалистами чемпионата и узнал их мнения о прошедшем континентальном первенстве.

На прошедшем 12 ноября финале чемпионата Азии среди мужчин Санжар Ташкенбай (48 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Айбек Оралбай (92 кг) одолели своих соперников и завоевали золотые медали. В финальных поединках уступили Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Нурканат Райыс (75 кг), и Камшыбек Кункабаев (+92 кг), которые в итоге стали «серебряными» призерами чемпионата.

Асланбек Шымбергенов, капитан казахстанской мужской сборной и обладатель золотой медали в весовой категории до 71 кг.

- В целом, чемпионат Азии прошел на высоком уровне, при этом финальный бой был непростым. Я сразился с местным спортсменом, слава Аллаху, победил. Моим соперником в финале был Зияд Ишайш, он мне уступил в бою, и до сих пор расстроенный, я попытался его успокоить. Ранее мы уже встречались с ним на ринге на Азиатских играх, в тот раз я тоже победил его.

Хотел бы поблагодарить всех тренеров, докторов и массажистов, президента Федерации бокса Кенеса Хамитовича (Ракишева - прим. автора), Министерство культуры и спорта. Спасибо всему Казахстану и нашим болельщикам за поддержку, ваши ожидания мы еще оправдаем.

Асланбек Шымбергенов является чемпионом Всемирной серии бокса (WSB), а также выигрывал «серебро» на Азиатских играх, дважды становился чемпионом Казахстана. В финале чемпионата Азии Асланбек Шымбергенов победил иорданского боксера Зияда Ишайша, несмотря на мощную поддержку местных болельщиков.

Санжар Ташкенбай, золотая медаль в весе 46-48 кг.

- Приветствую казахстанцев, большое спасибо болельщикам за такую поддержку. Сегодня мы достигли победы, завоевали шесть золотых медалей. Своей семье и Казахстану, нашей федерации хочу выразить огромную благодарность.

Соперник был сегодня сильный, не простой, представитель Японии. Но удалось его победить. Надеюсь и в будущем прославлять наш флаг.

Ташкенбай – «золотой» медалист молодежного чемпионата мира и молодежного чемпионата Азии, являлся фаворитом в своей весовой категории, посеян под первым номером в турнирной таблице. В финальном поединке Санжар Ташкенбай выиграл бой у японского боксера Аратаке Кадзумы.

Махмуд Сабырхан, второе место в весе 54 кг.

- Сегодня получил еще одно «серебро» на чемпионате Азии. Так мы становимся сильнее, еще много сильных соревнований будет, моя цель – в дальнейшем прославлять наш флаг и страну.

В финальном бою я сделал все, что смог. В первом раунде судьи дали победу мою сопернику. Хотя, по-моему, я не считаю, что проиграл с таким счетом. После этого 2-3 и и 3-2 во втором и третьем раундах. Сейчас не могут точно сказать почему, дома посмотрю еще бой, не торопясь. Думаю, что в третьем раунде я считал что победил, потому что мой соперник к тому времени уже устал. Хотя признаю, пропустил несколько боковых ударов.

В финальном поединке Махмуд Сабырхан уступил филиппинскому боксеру Карлу Пааламу раздельным решением судей 4:1. Соперник казахстанца в прошлом году завоевал серебро среди мужчин в наилегчайшем весе на Олимпийских играх в Токио.

В ходе чемпионата Сабырхан был посеян под первым номером и считался фаворитом в своей весовой категории, он также является серебряным призером чемпионата мира 2021 года и неоднократным призером чемпионатов Азии среди молодежи. За ним уже закрепилось прозвище «Казахский Ломаченко» за стиль, схожий с украинским боксером Василием Ломаченко.

Сакен Бибосынов, «серебро» в весовой категории до 51 килограммов.

- Ассаламуагалейкум, уважаемые казахстанцы. В сегодняшнем бою уступив своему сопернику, я занял второе место. При этом во время боя я допустил ошибки, признаю – не удалось правильно применить тактику, поставленную тренерами. Считаю и надеюсь, что эти ошибки пойдут на пользу в будущих боях, и теперь я стану сильнее.

С моим соперником Хасанбоем Дусматовым счет стал 1:1. Теперь буду готовиться к чемпионату в Ташкенте (чемпионат мира по боксу в Узбекистане в мае 2023г. – прим. автора). Будем делать так, чтобы звучал наш гимн и развевался флаг. Стану сильнее, я вам даю слово.

Безграничная благодарность Министерству культуры и спорта, Федерации бокса и Кенесу Хамитовичу за поддержку, и все условия, которые мы сегодня имеем. Другим нашим ребятам желаю успехов, чтобы наш флаг всегда был выше всех. Болельщикам, которые нас поддерживали – вам безграничная благодарность, мы вас еще не раз порадуем своими достижениями.

В финальном поединке Сакен Бибосынов уступил своему визави – Хасанбою Дусматову из Узбекистана. Последний является олимпийским чемпионом-2016, двукратным чемпионом Азии (2015, 2017) и серебряным призером чемпионата мира-2017

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В финале в весовой категории до 92 килограммов Айбек Оралбай провел поединок с Мадияром Саидрахимовым – этническим казахом из Узбекистана, и одолел его единогласным решением судей. Поединок Айбека Оралбая стал единственной победой над Узбекистаном в финальных боях чемпионата. По итогам боя Айбек Оралбай завоевал третье «золото» для мужской сборной Казахстана и шестое – в общекомандном зачете.


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