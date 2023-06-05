Будьте самими собой, и аудитория найдет вас - казахстанский режиссер Алиби Мукушев о нюансах профессии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Хорошие фильмы любят посмотреть все. Однако, далеко не все знают, что именно стоит за работой режиссера. Прозванный «казахстанским Тарковским», молодой режиссер Алиби Мукушев снял целый ряд короткометражных фильмов, добившись признания как на отечественных, так и на международных кинофестивалях. В настоящее время Алиби работает над полнометражным фильмом под названием «История, в которой нет ничего хорошего». В беседе корреспонденту МИА «Казинформ» молодой режиссер рассказал о нюансах режиссерской профессии.

- Алиби, с чего начинается профессия режиссера?

- В первую очередь, с желания стать режиссером. С самой идеи. У многих людей, с которыми я общался, был период, когда они желали стать режиссером либо актером. В этой профессии есть некий детский азарт, желание что-то создать. Без этого желания что-то создать наша жизнь становится бессмысленной. И каждый из нас хотел бы стать либо режиссером, либо писателем, автором чего-то.

- Как правильно подобрать съемочную команду и актерский состав? Насколько я понимаю, именно хорошая команда является залогом успеха в столь творческом и масштабном процессе.

- Большую роль здесь играет опыт. К примеру, у меня будет дебют в полнометражном кинематографе, но за ним стоит большая история протяженностью в шесть лет, начиная от самых первых короткометражек. Мы с друзьями работали за идею, за азарт самого процесса съемок. Со мной оставались люди, которые видели в этом нечто большее, нежели просто творческий азарт. Союзники по творчеству приходят и уходят, и это вполне нормально. Не стоит на это обижаться. Самое главное – это само творчество и конечный результат в виде кино. Один кинокритик сказал Брэду Питту, что тот «вышел в тираж», то есть больше непопулярен. «Но ты не расстраивайся», - сказал кинокритик актеру. – «Пройдут года, не станет тебя и меня. Но кто-то включит фильм с твоим участием и на какое-то мгновение ты снова окажешься со зрителем». Наверное, для этого и стоит снимать кино. Во время съемок фильма у меня несколько раз менялась команда. С каждыми из них мы были за одну творческую идею, но в силу жизненных обстоятельств и творческих разногласий мы расходились. И я вновь находил новую команду. Но это неважно, потому что их частичка оставалась в прекрасном.

- Вы затронули тему опыта. Насколько в этом деле созвучны опыт и возраст? Какой возраст оптимален для начала занятия режиссерской деятельностью? Или это не имеет значения?

- Скажу так: когда я поступал в КазНУИ (Шабыт), мой мастер спросил меня о моем возрасте – тогда мне было 16 лет. И он порекомендовал мне прийти через годик-другой, так как я, по его мнению, был еще слишком молодым для этого. Вопреки его рекомендациям, я поступил именно в тот год. Причем, он же меня и принял. Он увидел, что я начитанный, что у меня есть жизненный опыт, который даже превосходил его ожидания, учитывая мой возраст. К чему я это говорю – в любом деле смотреть на цифры не стоит. Есть люди, которые к своим 15-16 годам пережили такой ужас и приобрели такой жизненный опыт, что им однозначно есть, о чем поведать зрителю. А есть такие, у которых и в 30-40 лет все идет, «как по маслу», и они мало, что извлекли из жизни. Если ты чувствуешь, что тебе, что сказать зрителю – тогда вперед, иди твори, снимай. Я за то, чтобы зрителю было, что выслушать через призму кино, но я против вторичности. Если ты пришел в профессию только просто потому, что ты любишь кино, это здорово, я с этого тоже начинал. Но этого мало. Вместе с тем, из-за этого не нужно останавливаться, нет. Возможно, в процессе, ты действительно придумаешь что-то свое.

- Продолжая тему вторичности, не могу не упомянуть плагиат либо повторение идей в других формах. Эта грань очень тонкая, как именно отличить настоящую свою идею от того, что уже когда-то было? Как отделить зерна от плевел?

- Вопрос плагиата я, наверное, оставлю юристам, и надеюсь, мне такие вопросы никогда задавать не будут (улыбается - прим. редактора). Но лично у меня, когда я что-то пишу, идея приходит из подсознания. Многие художники в древности, прежде чем создать что-то свое, были подмастерьями, перерисовывая великие картины. Это естественно – к примеру, Сальвадор Дали также перерисовывал натюрморты, а потом ушел в свой стиль. Историей все придумано до нас. Сама история драматургии статична. Заложенные еще в Древней Греции основы драматургии актуальны до сих пор. Фактически в любой истории точки синхронизации присутствуют еще с античных времен. Темы одни и те же, но форма облечения истории всегда находится в динамике, она развивается.

- Насколько важно профильное образование в профессии режиссера? Может ли самоучка стать режиссером?

- В целом, здесь вопрос образования не стоит. Я не люблю людей, которые говорят, что образование вообще не нужно и я всего добьюсь сам. Может, у них и получится, бывают такие случаи. Но здесь присутствует статистическая ошибка. То есть, мы обращаем внимание на удачные случаи, но игнорируем ряд неудачных примеров. Многие приводят в пример Квентина Тарантино, но это единичный случай. А много ли людей, которые не поступили во ВГИК или Шабыт и где они сейчас? Лично мне в этом плане повезло, и дело не в образовательной системе. Происходившие во время учебы и съемок короткометражных лент события дали мне большой жизненный опыт, проверяя меня на выдержку. Благодаря этому, придя к своему дебюту в полнометражном кино, я был полностью к этому готов и спокоен. Университет может помочь создать среду, которая в первую очередь научит тебя жизненным урокам. В нашей профессии очень важен характер, жизненные уроки, некое внутреннее понимание других людей. В нашей профессии важно быть взрослым внутренне. И университет может этот дать.

- Считается, что для качественного кино нужен соответствующий бюджет. Можно ли снять хороший фильм без денег? Как ищут спонсоров для съемок?

- Для качественного фильма нужны хорошие люди, профессионалы. Это и режиссеры-постановщики, и продюсеры, и профессиональные актеры, для которых роль – это не только набор текста, который нужно выучить и проговорить в кадре, а что-то гораздо глубже. Актеры помогают режиссеру донести до зрителя то, что он хочет. Очень важна работа операторов-постановщиков, художников-постановщиков, ассистентов и художников по костюмам. Вот, что нужно для качественного фильма. С нулевым бюджетом я снимал фильмы. Качественное кино можно снять и с бюджетом, и без него. Но сделать так, чтобы зритель посмотрел его – это совсем другое. Здесь нужны продюсеры и бюджет. Бесплатно твой фильм никто просто так не покажет. Что касается поисков бюджета – есть зарубежные «пичинги», есть государственное финансирование, есть люди, заинтересованные в развитии культуры и кинематографа Казахстана. Все, что нужно – это творить, и не бояться показываться свое творчество. Многие мои друзья стеснялись показывать психологически, видимо, боясь критики.

- А как Вы относитесь к критике?

- Никогда ее не боялся, потому что понимал – если я не выложу свой фильм или не буду его продвигать, это будет неуважительно к съемочной группе, к людям, которые вложились в это кино. Это обесценивание их труда. И к моим друзьям, которые боялись выкладывать свои фильмы, все время обращались члены съемочной команды с вопросом: когда выйдет фильм? Где его покажут? Почему мы о нем не слышим? По меньшей мере, это эгоистично. Одно дело, когда ты нарисовал картину и не хочешь ее показывать. Решение твое. Но и тут вопрос – насколько ты уважаешь свой труд и свое время? Это отличная возможность услышать критику, сделать выводы, извлечь уроки и улучшить свое творение.

- Какие качества нужны для того, чтобы стать режиссером?

- Терпение, самоотверженность, умение доходить до конца, честность перед самим собой и перед зрителем. Разумеется, креативность. Основополагающая черта любого кинематографиста – это умение идти до конца, не смотря ни на что, и вопреки всему. Если ты за что-то поручился, ты должен дойти до самого конца. Вообще, режиссер должен уметь делать все. Я никогда не был режиссером, который сидел в палатке с мегафоном, попивая кофе и что-либо указывая. Я начинал со своими друзьями и был бок о бок с ними. Никогда не чурался побыть ассистентом художника-постановщика, поднять какие-то тяжелые вещи, взять операторскую технику с его разрешения. Это нормально.

- Режиссер – это больше профессия труда или таланта? Назовите правильную пропорцию этих качеств для достижения успеха. Может ли бесталанный человек стать режиссер, если будет упорно трудиться?

- Может. Но он станет неталантливым режиссером (смеется). Сейчас у нас на каждое кино есть своя зрительская аудитория. Причем, на развлекательные, так называемые «попкорновые» фильмы она очень широкая. И ими занимаются режиссеры, вкладывая туда свой труд, работая. А есть авторское кино. Ничего нельзя возводить в абсолют. Гораздо большая трагедия, если человек очень талантлив, но ленив, либо слишком закрыт от людей, которые хотят ему помочь. Шансов стать успешным гораздо больше у трудолюбивых людей, вне зависимости от наличия таланта. Если человек будет трудиться, рано или поздно он все-равно чего-то достигнет. Чтобы создать кино, недостаточно трудиться в одиночку. Кино – это совокупность всех 9 муз, как говорил Витторио Стораро. И режиссеру нужно все это соединить воедино.

- Давайте, немного поговорим об аудитории. У каждого режиссера есть некая идея, но что делать для того, чтобы она стала популярной, как привлечь зрителя?

- Будь самим собой, и твоя аудитория сама найдет тебя, это правда. К примеру, скоро выйдет фильм Уэса Андерсона «Город астероидов». У него есть свой стиль. Сказано не в критику, но каждый его фильм похож на предыдущий и на следующий. Но благодаря этому, он нашел свою аудиторию. И продюсеры, которые вкладываются в его фильмы уверены, что эта аудитория обязательно придет посмотреть это кино. Я придерживаюсь немного другого пути. Я вырос на мультикультурном кино, я всегда экспериментирую и чередую. Меняя не только жанры, формы и содержание, но и направления. Предыдущая моя работа была анимационным кино, жанр – постапокалипсис. До этого была мелодрама и покадровая анимация. А самым моим первым фильмом была антиутопия и фантастика. И следующий свой фильм я думаю сделать в совершенно другом жанре. Я бы не хотел, чтоб мой фильм был похожим на мои предыдущие картины.

- Спасибо за беседу!