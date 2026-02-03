В Казахстане сформировалось сильное поколение юниоров — Бублик

Александр Бублик отметил, что уровень Зангара Нурланұлы полностью соответствует позиции в мировом рейтинге ITF Juniors, а также подчеркнул значимость появления в стране сразу нескольких сильных юниоров

— Я думаю, его уровень — это отражение его рейтинга. Он был 12–13-м, сейчас поднялся выше после полуфинала. Это закономерно, — сказал Бублик.

Первая ракетка Казахстана напомнил, что ранее полуфиналистом юниорских турниров Большого шлема становился и Амир Омарханов, с которым он неоднократно тренировался.

— Когда я уже неплохо играл в теннис, я всегда привлекал Амира Омарханова. Мы с ним тренировались раз пять, может, даже больше. Он был первым, кто вышел в полуфинал «Шлема», — отметил Бублик.

Фото: olympic.kz

Зангар Нурланұлы младше Омархановa на несколько лет и сейчас находится на важном этапе своей профессиональной карьеры. Бублик считает, что участие в крупных турнирах и тренировки на высоком уровне могут сыграть ключевую роль в его прогрессе.

— Если он будет приезжать на большие турниры, в том числе ATP, даже в качестве спарринг-партнера, это огромный шаг. Важно почувствовать темп и скорости профессионального тура, — подчеркнул теннисист.

Александр Бублик также обратил внимание на то, что выход сразу двух казахстанских юниоров в полуфиналы турниров Большого шлема говорит о высоком уровне развития тенниса в стране.

— Если в Казахстане есть два юниора, которые один за другим доходят до полуфиналов «Шлемов», — это высочайший уровень. Самое сложное теперь — переход во взрослый тур, — сказал он.

Фото: ФТК

По мнению Бублика, и Зангар Нурланұлы, и Амир Омарханов обладают необходимыми качествами для успешного продолжения карьеры.

— У обоих есть игра, трудолюбие, и они крепко стоят на земле. При поддержке федерации, если все сложится правильно, через год-два, максимум три, они смогут стучаться в топ-100, — добавил казахстанский теннисист.

Фото: ФТК

В настоящее время в топ-10 мировых рейтингов WTA, ATP и ITF Juniors входят сразу три представителя Казахстана. Чемпионка Australian Open-2026 Елена Рыбакина занимает третье место в рейтинге WTA, Александр Бублик располагается на 10-й строчке рейтинга ATP, а Зангар Нурланұлы — на 9-й позиции в рейтинге ITF Juniors. Финалистка Australian Open-2026 в парном разряде Анна Данилина занимает 11-е место.

Ранее сообщалось, что Зангар Нурланұлы стал первым в истории Казахстана теннисистом, вышедшим в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. По итогам Australian Open-2026 он поднялся с 12-го на 9-е место в мировом рейтинге ITF Juniors.